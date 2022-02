Liga MX: Designación arbitral de Fernando Guerrero al Pumas vs América desata polémica

México.- Este fin de semana la Liga MX tendrá uno de los partidos más relevantes de la fase regular y es que dos clubes con una gran historia de enfrentamientos detrás de ellos buscará una vez más poner su nombre por encima del otro, se trata del Pumas vs América que se jugará en CU este sábado. Y al ser un partido de alto riesgo la Comisión de Arbitraje se decidió que uno de los elementos más experimentados fuera el elegido pero desde que se reveló el nombre del mismo ha causado polémica primero porque merecía un castigo por errores en la jornada pasa y al otro caso que podría ser para ayudar a la Águilas a salir del mal momento.

Esta semana la Comisión de Arbitraje dio a conocer las designaciones para los 9 partidos de la Liga MX en su jornada 7 el que más llamó la atención fue el Pumas vs América en donde el nombre de Fernando Guerrero apareció y desde ese momento generó molestia pues apenas la jornada pasada no marcó un penal a favor de Chivas lo que al final le terminó costando la derrota, si bien el mismo Arturo Brizio, presidente de dicha comisión, recalcó el error pero en lugar de castigarle lo premia con un partido de alta presión.

Ante ello un exárbitro que conoce como se manejan las cosas en la Liga MX desató su molestia por esta forma de manejar a los árbitros. Francisco Chacón quien ahora es comentarista en TV Azteca no se guardó nada sobre Fernando Guerrero a quien le recordó su error y que no tendría porqué pitar este fin de semana y lo hizo saber en sus redes sociales en donde más personas estuvieron de acuerdo con él y su observación.

Mensaje de Paco Chacón que causó la polémica en la Liga MX | Foto: Captura

"Después de reconocer que Fernando Guerrero se equivoca en no sancionar un penal a favor de Chivas, el "Bacachos" Brizio lo designa para el Pumas vs América, no se necesita ser sabio para saber porque lo designó, aguas con la designación", comentó el exsilbante. Además de su apunte al error de su excompañero tambien abrió la puerta al tema de las ayudas arbitrales al asegurar que Pumas debe cuidarse pues va ante el América y un árbitro que tuvo que ser sancionado y aún su fue puesto para su partido.

Dicho comentario de inmediato fue atrapado por los seguidores quienes replicaron lo mismo pero con más palabras y ya mencionando que la Comisión de Arbitraje lo hizo para perjudicar a Pumas y ayudar el América para evitar más la caída libre en la Liga MX pues han sumado 2 derrotas en sus últimos partidos. Si bien Paco Chacón no tiene pruebas claras de que así sucederán las cosas, si dejó entrever que podría pasar algo y que cualquier situación polémica que perjudique a Pumas podrá ser tomada como real su análisis.

Pumas por ahora no se ha manifestado por esa posibilidad, además que se se sienten confiados luego de su victoria este miércoles ante el Saprissa en la Concachampions que le dio el pase a los 4tos de final. El equipo de Andrés Lillini podría luchar sin problema con el equipo americanista para hundirlos más o sumar una derrota más en la Liga MX.