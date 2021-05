Liga MX: Designaciones arbitrales para el repechaje del Guard1anes 2021 han sido reveladas

México.- Ya está todo listo, Comisión de Árbitros hacen oficial las designaciones para los partidos únicos de la fase de repechaje de la Liga MX. Todos los silbantes tienen experiencia en partidos de alto riesgo y bajo esa tarea han sido asignado a uno de los 4 partidos a iniciar este sábado.

A través de un comunicado en la cuenta de Twitter de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se dio a conocer la información, la única que faltaba para completar los duelos de repechaje de Liga MX. El primer partido asignado es el Atlas vs Tigres en donde el central será César Arturo Ramos Palazuelos. Ese mismo día en el Santos vs Querétaro el encargado será Fernando Hernández.

Para los partidos del día domingo 9 de mayo, en el juego de León vs Toluca el elegido será Luis Enrique Santander y para cerrar en el Pachuca vs Chivas Marco Antonio Ortiz será el encargado de impartir justicia. De igual manera todos los árbitros contarán con su equipo de trabajo y con el VAR para su auxilio durante los partidos.

Así queda el rol de juegos

Sábado

Atlas vs Tigres | 19:00 pm | TUDN, TV Azteca | Árbitro: César Arturo Ramos

Santos vs Querétaro | 21:15 pm | Fox Sports | Árbitro: Fernando Hernández

Domingo

León vs Toluca | 19:00 | Fox Sports y Claro Sports | Árbitro: Luis Enrique Santander

Pachuca vs Chivas | 21:15 pm | Fox Sports y Claro Sports | Árbitro: Marco Antonio Ortiz

En lo que va de la Liga MX el tema del arbitraje como ya es una costumbre no ha sido el mejor. Ahora los errores se han magnificado por el tema de que el VAR pone en vivo las repeticiones y es mucho más fácil juzgar desde fuera las equivocaciones. Solo en la última jornada Juan Reynoso explotó contra Adonai Escobedo por un penal que no se marcó y un gol que no tenía que contar y para que para esta ronda no fue considerado.

Y si bien el arbitraje en México no es de los mejores en el mundo si es de los pocos que se salvan en Concacaf luego de las molestias que generaron hace unos días las decisiones en el partido entre el Portland y el América. Fuera de eso curiosamente pocos o ningún árbitro mexicano ha estado en los duelos de la Concachampions por la gran participación de equipos de su país.

Ahora es borrón y cuenta nueva para los árbitros, esta será una prueba más para poder llegar a la fase final de la Liga MX, es muy probable que en la forma que saquen los partidos dependa si tendrá otra oportunidad en Liguilla. De hacer un mal partido podrían irse más temprano en el torneo o estar detrás en el VAR o como 4to árbitro pero no como central.