Liga MX: Detienen a Freddy Martín, hermano de Henry jugador del Club América; lo acusan de violación

Ciudad de México.- El jugador alguna vez registrado en la Liga MX, Freddy Martín fue detenido este viernes 30 de abril por la policía de la Ciudad de México luego de presentar una orden de aprehensión en su contra al ser acusado de violar a una mujer. En redes sociales se dio a conocer la noticia gracias al reportero Carlos Jiménez quien dio los detalles en su cuenta de Twitter.

Según lo revelado el jugador de 33 años hermano de Henry Martín, jugador del Club América, fue detenido en la Ciudad de México, solo se sabe que tiene una denuncia por violación y que ya ha sido puesto bajo las ordenes de las autoridades. De momento ningún familiar o el mismo Henry han expresado algo sobre la detención del futbolista.

"Detienen a hermano del delantero del Club América, acusado de violación. Agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México aprehendieron al futbolista Freddy Martín, es hermano de Henry Martín. El hombre de 33 años tenia una orden de aprehensión acusado de violar a una mujer", se lee en la publicación, acompañado de imagines de los hermanos.

Actualmente Freddy no estaba registrado en la Liga MX ni en ninguna de sus otras categorías ya que la Liga de Expansión MX le negó el registro por ser de una edad superior a las que ahora permiten. Su última participación con el Ascenso MX lo hizo con el equipo de su ciudad en Venados de Mérida y algunas apariciones con otros equipos como Alebrijes de Oaxaca.

Incluso a pesar de ser mayor que su hermano Henry tuvo pocas oportunidades de llegar a la Primera División, solo una vez lo logró, fue con los Dorados de Sinaloa en la temporada 2015-2016 de la Liga MX donde el equipo sinaloense se intentaba salvar del descenso pero no lo pudo conseguir, así volvió a la segunda.

Tras ya no encontrar lugar en Liga MX ni, Expansión decidió jugar en la naciente Liga de Balompié Mexicano con el equipo de Faisanes de su ciudad también, pero la primera temporada no fue como la que él hubiera querido hacer, ahora se encuentra en un problema muy fuerte del cual hasta el momento no hay nada nuevo.