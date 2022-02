Liga MX: Diablos Rojos del Toluca busca mantener su casa firme en esta jornada 6

Diablos Rojos del Toluca buscara mantener su casa limpia en esta jornada 6 del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, cuando se midan este fin de semana contra la Maquina Celeste del Cruz Azul.

Toluca de la mano de Ignacio Ambriz buscaran mantener su buena racha en este certamen, ya que llegan con buenos dividendos para poder repuntar para seguir en la zona de clasificación.

En este sentido, el domingo el Toluca tendrá una dura prueba cuando reciba a Cruz Azul y a uno de los mejores arquero de la Liga MX, José de Jesús Corona, para quien García sólo tuvo elogios, “Chuy es un excelente portero, lo conozco y tiene muy buenas cualidades que ha demostrado durante su carrera, es de admirarse mucho y mucho respeto hacia él”.

Leer más: ¡Ángel marino! Alexa Dellanos, playa, sol y un encantador traje de baño, la mejor combinación

Para IgnacioAmbriz uno de los puntos claves es poder parar un esquema táctico fuerte para hacerle frente al duro ataque de los Cementeros.

El portero de los Diablos Rojos del Toluca, Luis García, asegura que el equipo ha venido mejorando considerablemente en los últimos partidos.

“Estoy contento con las últimas actuaciones, creo que he ido mejorando en el transcurso del tiempo, no me conformo con eso, yo quiero seguir trabajando y quiero seguir ayudando al equipo; (en la jornada pasada) se rescatan tres puntos ante San Luis, pero no gracias a mí nada más, creo que hay más jugadores que hacen lo mejor para lograr eso, el equipo está consciente de que trabajando unidos y con mentalidad ganadora vamos a hacer grandes cosas”, añadió el nacido en Tala, Jalisco.

En la jornada pasada ante el Atlético San Luis, Luis García, fue uno de los jugadores claves en ese partido y quiere seguir marcando la diferencia para poder aportar cosas positivas en el certamen.

Leer más: ¡No hay limites! Danik Michell presume su fuerte rutina de ejercicios en la playa

“Se siente muy bonito detener un penal; la verdad estoy contento y comprometido con el equipo para seguir dando lo mejor de mí, para que vean la mejor versión de Luis García, creo que de aquí en adelante siempre daré todo por estos colores, por el escudo, más que nada trabajo pensando en ser un grande del club Deportivo Toluca porque es un equipo muy grande, donde la afición, el equipo, el dueño se merece todo”.