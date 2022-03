Liga MX: Diego Abreu reconoció que el Necaxa lo buscó, aunque prefiere ir a la MLS

Diego Abreu, delantero del Club Defensor Sporting Sub-19 de Uruguay, reconoció que hubo interés de los Rayos del Necaxa para hacerse de sus servicios, pero le interesaría más jugar en la MLS, particularmente en la ciudad de Nueva York.

"Me gustaría pasar por la Liga MX. Yo siento que me acoplaría al futbol mexicano, tanto el futbol mexicano como a la Major League Soccer (MLS). Yo lo he hablado con mi representante. En su momento hubo la posibilidad de irnos a la Liga MX, pero por diferentes motivos no se terminó dando. En su momento fue Necaxa”, manifestó.

En entrevista para la revista Futbol Total, el hijo de Washington Sebastián Abreu, exdelantero charrúa que militó en diversos clubes en la Liga MX: América, Cruz Azul, Tecos, Dorados, Cruz Azul, entre otros, reconoció que ya tuvo un acercamiento con el equipo de Aguascalientes, ya que el balompié mexicano le convendría por el estilo que maneja en el terreno de juego, pero es la MLS donde sueña con pertenecer algún día.

Aunque es de nacionalidad uruguaya, el heredero del “Loco” Abreu también suena para ser parte de las Chivas del Guadalajara, pero no se ha concretado absolutamente nada. Por último, aseguró que en Uruguay “se habla muy bien del futbol mexicano” por lo que genera interés entre los jóvenes futbolistas del país sudamericano.

