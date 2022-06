Liga MX: Diego Aguirre aceptó que se han demorado con los refuerzos de Cruz Azul

Cruz Azul comienza la temporada este domingo cuando enfrente al Atlas en el partido de la Supercopa de la Liga MX. Los cementeros llegan después de perder 2-1 contra Mérida en pretemporada, además que siguen sin presentar refuerzos, a una semana de que inicie el Apertura 2022.

En ese contexto, el nuevo estratega de la Máquina, Diego Aguirre, reconoció que van demorados con el tema de las contrataciones. No obstante, el técnico uruguayo se mantuvo en la misma línea que los directivos Jaime Ordiales y Víctor Velázquez y pidió paciencia a la afición.

"A veces no es fácil que los refuerzos lleguen. Queremos no cometer errores, quizás estamos un poquito demorados pero seguramente en los próximos días vamos a tener algunas incorporaciones. Prefiero no dar nombres hasta que estén 100% cerrados. Hay que tener un poquito de paciencia", declaró el técnico.

Ante Atlas será el primer partido oficial para Aguirre como director técnico de Cruz Azul y aunque reconoció que es atípico iniciar con una final, aseguró que saldrán a buscar la victoria. "Se da esta situación en la que nosotros vamos a jugar para ganarla, y no es momento de hablar de excusas sino tratar de hacer nuestro mejor partido".

"Comenzar un ciclo con un triunfo importante sería maravilloso. Estamos con muchas ganas y actitud, pero es lógico que tenga incertidumbre a lo que puede ser el rendimiento", y añadió que se ha sentido bien en su llegada a la Noria, pero que espera conocer mejor el futbol mexicano pronto.

El partido ante los rojinegros en la Supercopa de la Liga MX está programado para este domingo a las 19:30 horas del centro de México. Posteriormente los cementeros enfrentarán a Tigres el sábado 2 de julio, en el inicio del Apertura 2022, por lo que serán dos pruebas importantes las que enfrente el técnico uruguayo en una semana.