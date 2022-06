Liga MX: Diego Aguirre afirma que sus jugadores deberán respetar sus indicaciones

El nuevo director técnico de la Maquina Celeste del Cruz Azul, Diego Aguirre, dejo en claro como será su manera de dirigir en la plantilla de los celestes, donde espera que se respeten la jerarquía para poder estar en la misma sintonía.

“Se van a alinear porque hay que respetar las jerarquías. Hoy comienza una nueva era. No me interesa lo anterior, es una nueva etapa y de aquí para adelante y me ocupo de que jueguen bien”, declaró el maquinista en charla con Futbol Picante de ESPN.

Sobre el equipo con el que cuenta, el uruguayo asegura que debe de ser muy analítico con cada uno de los jugadores, para comenzar a ver como manejara al equipo para el siguiente torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

“No voy a hablar de casos individuales porque necesito verlos, sentirlos, hablar con ellos y como dije, es una nueva etapa y analizaremos caso por caso. Hay veces que jugadores no rinden en un periodo, pero lo hacen en otro y vamos a analizar lo que haremos con cada jugador”, manifestó.

El tema de las altas y bajas en el equipo, el estratega no dio nombres por el momento y prefiere primero evaluar el rendimiento de los jugadores para poder tomar una decisión más acertada.

“Yo antes de hablar de cambiar, me gusta darle valor a los jugadores que están. Quiero evaluar rendimiento, aunque no hay mucho tiempo, Posiblemente pase traer a un jugador y veremos en los siguientes días cómo sentimos al equipo. Hay jugadores que acaban contrato y la idea de nosotros es tener un equipo competitivo que intente ir por todo”, finalizó.