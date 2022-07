Liga MX: Diego Aguirre descartó lesión de gravedad para Santiago Giménez y aceptó que el delantero puede irse

Cruz Azul no pudo en su visita al Atlético San Luis en la Jornada 5 del Apertura 2022 y sumó su segundo empate consecutivo. Además del resultado, una situación que generó alarma en el equipo cementero fue la situación de Santiago Giménez, quien abandonó el partido con molestias musculares.

Al respecto el técnio de la Máquina, Diego Aguirre, aseguró en la conferencia de prensa posterior al partido que no se trató de una lesión de gravedad. "Tuvo una molestia menor, no es nada importante. Se le cargó un poquito la pierna. No es una lesión ni nada por el estilo".

Por otra parte, el estratega charrúa reconoció que hay una posibilidad de que Santiago se marche, pero sin confirmar cuándo se marchará para reportar con el Feyenoord. "Tengo la misma información que ustedes, que es muy posible que se vaya. Faltan detalles para que se concrete la transferencia".

"Obviamente que es una baja sensible porque es un jugador muy importante y un referente en ataque, está en un gran momento. Pero también son situaciones fuera de mi alcance", declaró Diego Aguirre. Desde la llegada del uruguayo, Santiago había marcado al menos un gol por partido.

De hecho, el partido ante el Atlético San Luis fue el primero en el cual el delantero se fue en blanco. En general, fue el primer partido durante la era de Aguirre que Cruz Azul no recibió gol, sobre todo por la gran actuación de Sebastián Jurado, pero también fue el primero en el que los celestes no marcaron un solo tanto.

"No pudimos aprovechar algunas situaciones que generamos. Sí hay que trabajar porque habíamos recibido bastantes goles, el objetivo es tener el arco en cero, pero tampoco implica (tener el arco en cero) un buen funcionamiento a nivel defensivo. El rival tuvo varias muy claras y por fortuna Seba salvó al equipo", concluyó.