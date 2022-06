Liga MX: Diego Aguirre espera 3 o 4 refuerzos para Cruz Azul y deja en el aire futuro de Ceppelini

Cruz Azul inició pretemporada este jueves, en el primer entrenamiento al mando de Diego Aguirre, el nuevo técnico tras la salida de Juan Reynoso. El charrúa trabajó con el grupo, a excepción de los jugadores que se encuentran con sus selecciones, y tendrá que definir con qué elementos quiere contar para la siguiente temporada.

De momento, Pablo Aguilar sería la primera baja pues no llegó a un acuerdo de renovación, mientras que otros rumores señalan que Adrián Aldrete se marcharía a los Pumas. En ese contexto, Aguirre reconoció que le gustaría tener al menos 3 o 4 refuerzos para el Apertura 2022.

En entrevista con el programa 100% Deporte, de Radio Sport 890, el técnico charrúa manifestó que tiene que ver que posibilidades hay de que proponga jugadores. Además, señaló que tiene que analizar el caso de jugadores que finalizan contrato como es el caso de Pablo Ceppelini, que termina préstamo con Peñarol y le quedan 6 meses más de contrato.

"Lo de Ceppelini no es un tema definido. Sé que es muy buen jugador, pero hay decisiones del club, no solamente deportivas sino económicas que vienen de atrás. Es algo para definir pero yo no tengo demasiada incidencia porque el club tomó la decisión de prestarlo, y básicamente esto pasa por la directiva", declaró Aguirre.

Asimismo, enfatizó que los nombres que circulan en la prensa son solo rumores, pues primero trabajará esta semana con el grupo para "ver qué necesidades hay, qué jugadores siguen y cuáles no; habrá incorporaciones pero aún no". Por último, cerró casi por completo la puerta a un posible regreso de Jonathan 'Cabecita' Rodríguez.

Te recomendamos leer

"Él dejó una marca en Cruz Azul, es muy querdio por la hinchada, pero es difícil que regrese por un tema contractual. Se fue a Arabia hace poco y me dicen que es complicado traerlo nuevamente", sentenció el estratega que en el plantel cuenta con Ignacio Rivero y Christian Tabó, pero que manifestó su deseo de traer un uruguayo más.