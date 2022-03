Liga MX: Diego Cocca, DT del Atlas, aseguró que llegarán con optimismo para el Clásico Tapatío vs Chivas

Diego Cocca, director técnico del Atlas reconoció que los actos de vandalismo durante el partido de la Jornada 9 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX ante los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio La Corregidora quedará como un capítulo oscuro en la historia del futbol mexicano, por lo que hizo un llamado a las aficiones de los Rojinegros y de las Chivas del Guadalajara para que disfruten el Clásico Tapatío en paz.

“La afición ha demostrado durante muchos años que es sana, que hay paz, el futbol mexicano se ha caracterizado porque se junta la hinchada de diferentes equipos en un mismo espacio, el episodio de Querétaro es una mancha negra, hay que confiar en la gente que viene a pasarla en paz, la rivalidad es dentro de la cancha, se disputa ahí con las reglas y se terminó, no hay que perder la esencia del futbol mexicano que es una fiesta y un espectáculo, y seguramente así será”, manifestó.

A pesar de que salieron del inmueble queretano ilesos, el estratega de los Zorros aseguró que la violencia entre los aficionados tocó fibras muy sensibles entre los jugadores y les alteró en el aspecto emocional. “Este grupo después del campeonato tuvo poco tiempo de preparación, arrancamos el torneo jugando cada cuatro días, tuvimos Covid-19, lo de Querétaro nos afectó en la parte psicológica, pero estamos preparados para superar las adversidades, tenemos un desafío muy lindo que es jugar un Clásico (Tapatío) en casa con nuestra gente jugando de la mejor manera, y con la fe de que le vamos a dar una alegría a la afición”, abundó.

Los Rojinegros llegarán con el envión anímico a su compromiso Agencia Reforma

Sin embargo, al entrenador argentino no le interesa el cuarto lugar ocupado por los suyos en la tabla general con 18 puntos, por el noveno que ocupa el Rebaño Sagrado con 12 unidades, por lo que espera un partido complicado. “No interesa en un Clásico cómo viene cada equipo, no le veo importancia, hago hincapié en lo que podemos hacer nosotros y lo que pueda hacer el rival, pero más nosotros, si hacemos lo que tenemos que hacer y nos centramos en eso será mejor, y no en lo que dice la gente, para mí es un privilegio dirigir un Clásico Tapatío”, sentenció.

Zorros y Chivas se verán las caras el domingo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión será compartida por TUDN, TV Azteca y el canal Afizzionados del sistema de TV de cable Izzi.