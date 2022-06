Liga MX: Diego Cocca asegura previo a la final de la Supercopa que en Atlas buscan "Seguir creciendo"

Estados Unidos.- Previo al partido de la Final de la Supercopa de la Liga MX, Diego Cocca atendió a los medios y habló sobre el partido que podría ponerlo ya en los libros de historia de Atlas al ser primer entrenador en ganar 4 títulos oficiales en solo un año, esto solo si gana la Supercopa ante Cruz Azul, aunque está demás decir que ya con el hecho de haber convertido a los rojinegros en bicampeones ya es parte de su historia.

Durante la conferencia de prensa Cocca mostró un semblante tranquilo previo al duelo final tal y como se le vio en las otras finales de la Liga MX. Ahora su discurso se se centró en buscar que el equipo sigua creciendo en lo futbolístico y que sigan dando todo en los partidos importantes ya que de esa forma es la mejor manera para demostrar que están por el camino correcto para ser el equipo de época.

"Estamos listos y preparados para realizar una gran final y seguir creciendo, ahora el desafío es seguir creciendo y estos partidos tan importantes nos demuestran para qué estamos", dijo el entrenador. "Es una final y debemos estar preparados, pero sin descuidar la pretemporada, el torneo mexicano, el armado del equipo, tenemos poco tiempo, pero ese es el desafío, tenemos que demostrar que estamos a la altura", dijo en conferencia.

Diego Cocca sigue en buscando hacer crecer al equipo | Foto: Captura

Dejó claro que no tiene excusa alguna para este partido y es que destaca que el equipo tiene muy poco tiempo de pretemporada, solo el partido ante Chivas el cual ganaron tiene como preparación pero destaca que siendo el campeón vigente no debe ser motivo de excusa para esta situación. "Ya desde el partido contra Chivas y no pusimos excusas de tener una semana de preparación, ya lo vivimos el semestre pasado y el equipo está mentalmente trabajando para dar su máximo", agregó el argentino.

Diego Cocca confía en su equipos y se dice feliz con lo que han logrado en este último año con dos títulos de Liga MX y uno más de Campeón de Campeones y este domingo la vitrina podría volver a abrirse para guardar el cuarto título oficial en la nueva era del equipo rojinegro.

Todo está listo para el partido de este domingo que se jugará en punto de las 20:00 pm (Centro de México) y podrá verse totalmente en vivo por Las Estrellas y TUDN, así como por la señal de VIX. El juego único por lo que se conocerá al ganador este domingo, en caso de empate irán directo a tiros de penales.