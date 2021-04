Liga MX: Diego Cocca asegura que Atlas está concentrado en duelo ante Necaxa

El Atlas de Guadalajara juega un partido muy importante en sus aspiraciones a acceder a la liguilla del torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX cuando visite al Necaxa, pero no solo eso, sino también se disputa el no quedar en el último lugar de la tabla de cociente por lo que pagaría una sanción económica.

Ante esta situación y sabiendo que su rival del cociente, el Atlético San Luis, que juega un día antes contra Pachuca, el entrenador de Atlas Diego Cocca, ha asegurado que no piensan en el resultado de su rival en el cociente de la Liga MX.

“No nos interesa nada más, nosotros estamos convencidos de que si damos cada uno de nosotros el 100% tenemos mucha chance de poder ganar el partido, así que no pensamos en otra cosa que no sea eso, prepararnos para saltar a la cancha el viernes”, agrego Cocca en conferencia.

No importa el resultado del rival, no importa el resultado de nadie sino de nosotros poder sumar de a tres y romper esta racha de no tener triunfos y realmente hacer las cosas bien porque nos merecemos este esfuerzo que estamos haciendo todos, nos merecemos cerrar con un triunfo”.