Liga MX: Diego Cocca asegura que Chivas no fue superior al Atlas

Guadalajara, México.- Este sábado se vivió un emocionante partido entre Atlas y Chivas en la jornada 16 de la Liga MX donde el conjunto del Rebaño Sagrado volvió a marcar su hegemonía sobre los rojinegros para llegar a seis victorias seguidas en el Clásico Tapatío, pero el entrenador de Atlas asegura que su equipo no fue superado por el rival.

El argentino Diego Cocca, entrenador del Atlas afirmó que, pese a perder ante las Chivas, su rival no fue superior y su equipo tuvo más llegadas y mejor manejo del balón en el partido de la jornada 16 en el torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX.

El Atlas cayó ante su más grande rival por marcador de 0-1 en un partido en el que el conjunto rojinegro tuvo dos llegadas al arco que no supo aprovechar, incluso al final del partido tuvo un disparo al poste que pudo haber dejado el marcador igualado.

Cocca señaló que el Atlas marcó bien al rival y tuvo solidez defensiva pero el resultado se escapó debido a la tensión que produce este tipo de encuentros conocidos como el Clásico Tapatío.

No me gustó el funcionamiento, fue un partido parejo en el que los dos equipos se respetaron. Chivas intentó querer jugar, pero no lo dejamos, lo marcamos bien y estuvimos sólidos, fue un partido muy chato en cuanto a jugadas, un típico clásico con mucha tensión”, argumentó.