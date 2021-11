Liga MX: Diego Cocca cree que Monterrey es favorito ante Atlas en cuartos de final

Guadalajara, México.- El argentino Diego Cocca, entrenador del Atlas, afirmó este lunes que el Monterrey de Javier Aguirre es favorito sobre su equipo en el duelo de cuartos de final del torneo Grita México A21 de la Liga MX.

“Si vamos a revisar jugador por jugador el favorito es Monterrey, o técnico contra técnico, el favorito es Monterrey, pero el partido hay que jugarlo y demostrar que nosotros podemos trascender”, confesó el timonel en conferencia de prensa.

El Atlas visitará en el juego de ida de los cuartos de final a los Rayados este miércoles; la vuelta se realizará en el estadio Jalisco, casa del Atlas, el próximo sábado para definir quién avanzará a las semifinales de la Liga MX.

Cocca reconoció la calidad de Rayados que cuenta con la plantilla de mayor valor en el futbol mexicano, además de que elogió a Aguirre por su experiencia en un par de Copas del Mundo con selección mexicana, así como su paso por LaLiga española. “Aguirre tiene mucha jerarquía, ha dirigido a selección mexicana, ha estado en Mundiales, ha dirigido en Europa a varios equipos en España, conoce lo que es jugar la Liguilla en México, así que mi mayor de los respetos y reconocimiento para él”, compartió.

El estratega subrayó que no obstante la jerarquía del Monterrey, el Atlas fue el que terminó el torneo regular en segundo lugar con siete puntos más que su rival que acabó noveno, por lo que sus dirigidos tienen la calidad para superarlos. “La verdad es que estamos ansiosos de jugar. Estamos preparados para lo que va a ser Monterrey y ya queremos vernos las caras. Los respetamos, pero nosotros estamos acostumbrados a jugar partidos importantes y queremos trascender”.

Jugadores de Atlas celebrando una victoria en la Liga MX/Jam Media

Diego Cocca habló de la importancia de imponer su estilo de juego y corroborar el porqué fueron la mejor defensa del certamen, junto con el líder América, con 10 goles recibidos en 17 juegos. “El tema de la defensa es una consecuencia de nuestra propuesta. No entramos a la cancha pensando en no perder o que no nos hagan gol, lo que hacemos es presionar al rival para que se equivoque. Vamos a intentar imponer esa identidad en la cancha del Monterrey”.

El Grita México A21 de la Liga MX es el segundo torneo al hilo en que el entrenador argentino mete a los llamados Zorros a la fase final; en el Guard1anes Clausura 2021 cayó en cuartos de final luego de empatar 1-1 en el global ante el Puebla.