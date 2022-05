Liga MX: Diego Cocca destaca el nivel del Atlas que lo puso en semifinales

Guadalajara, México.- El argentino Diego Cocca, entrenador del Atlas de Guadalajara, dijo este domingo que su equipo se clasificó a las semifinales del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX porque mantuvo el nivel que lo llevó al título la temporada pasada.

“Está habiendo un crecimiento a nivel deportivo grande, sin parar y sobre todo después de salir campeón que es mucho más difícil, estoy orgulloso de mis jugadores, en esta serie en los 180 minutos fuimos superiores y quedó claro”, dijo en conferencia de prensa.

En el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga MX, los Zorros empataron en casa 1-1 con las Chivas, pero lograron su pase a semifinales al ganar la serie de cuartos de finales por 3-2. Después del gol del ecuatoriano Aníbal Chalá en el primer tiempo, el Atlas mostró una sólida defensiva con buen desempeño del portero colombiano Camilo Vargas, a pesar de lo cual el Rebaño Sagrado empató por intermedio de José Juan Macías.

Jugadores de Atlas celebrando el pase a las semifinales/Jam Media

Cocca aseguró que la fortaleza del plantel lo ayudó a acostumbrarse a ganar y a no confiarse con haber conseguido el título el torneo anterior. “Hemos pasado un montón pero cuando el grupo está fuerte, se sobrepone a lo que venga y ahí está la clave, demostramos que no tenemos campeonitis, demostramos que no nos conformamos, que queremos ir por más, los hechos hablan por sí solos”, aseguró.

El conjunto rojinegro calificó de manera directa a la liguilla de la Liga MX como tercer lugar con 27 puntos de 51 posibles, luego de siete victorias, seis empates y cuatro derrotas. El argentino lamentó que su pase a la siguiente ronda haya sido empañado por la expulsión del centrocampista Jeremy Márquez, por una agresión.

El Atlas disputará las semifinales del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX la próxima semana contra los Tigres de la UANL que este domingo dejaron en el camino al Cruz Azul luego de igualar 1-1 en el marcador global, pero avanzar por una mejor posición en la tabla.