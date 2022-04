Liga MX: Diego Cocca no se conforma en Atlas, pero destacó personalidad del equipo

Atlas tuvo una buena semana en la parte final de la fase regular del Clausura 2022, con dos duras pruebas como visitante. A media semana, los rojinegros empataron contra Rayados de Monterrey en una noche espectacular de Camilo Vargas que mantuvo la portería en cero. Y este domingo remontaron ante Toluca y se impusieron 4-2 en el 'Infierno'.

Con esos 4 puntos de 6 disputados, los Zorros volvieron a zona de Liguilla directa, aunque tienen que esperar el resultado de Cruz Azul ante Atlético San Luis para permanecer entre los 4 primeros de la tabla. Al respecto, Diego Cocca destacó que están cerca de su primer objetivo.

"En los momentos donde tiene que aparecer el equipo, ganó y con personalidad se mete a los primeros cuatro lugares, que era el objetivo tras ser campeón", declaró el estratega de los rojinegros en la conferencia de prensa posterior al triunfo contra el Toluca.

Sin embargo, Cocca aseguró que no se conforma pues quiere tener todavía un equipo más competitivo. "Nunca me voy a conformar porque siempre se puede mejorar. El ser campeón son un montón de situaciones, no queríamos que el equipo se viera relajado. Hoy fue una demostración que el equipo no se conforma, está comprometido".

Por último, el estratega del Atlas habló sobre la situación de los jugadores lesionados, entre ellos Aldo Rocha que tuvo que salir de cambio, y destacó la entrega que han tenido todos en las semanas recientes. "Si Aldo pidió el cambio fue porque le molestaba, Santamaría tenía una molestia, Julio estuvo enfermo toda la semana".

"Son estas cosas que debemos ir pasando, el equipo está haciendo un gran esfuerzo", sentenció Diego Cocca. Atlas finalizará la fase regular del Clausura 2022 de local el próximo sábado 30 de abril ante Tigres, que llegará con dos derrotas al hilo ante Necaxa y América.