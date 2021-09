Liga MX: Diego Cocca reconoce que Atlas no pudo con la defensa del Puebla

Guadalajara, México.- El argentino Diego Cocca, entrenador del Atlas admitió que su equipo no supo romper la línea defensiva del Puebla en el partido de la jornada 11 del torneo Grita México A21 de la Liga MX.

“Hoy no pudimos, tuvimos nuestras tres o cuatro situaciones, lógicamente Puebla con un hombre menos se dedicó todo el segundo tiempo a defender, no llegaron nunca al arco pero no le pudimos hacer daño, no pudimos ser efectivos otra vez y queda aprender de esto”, dijo en conferencia de prensa.

Atlas fue derrotado por el Puebla 0-1, en un duelo en el que el centrocampista mexicano Aldo Rocha falló un penalti y en el que el local tuvo amplias oportunidades frente al arco.

El conjunto Rojinegro continúa en el cuarto lugar de la Liga MX con 19 puntos de 33 posibles; suma cinco triunfos, cuatro empates y dos derrotas.

Cocca defendió la formación de su cuadro titular en el que figuraron jugadores jóvenes con la intención de que todo el plantel se acostumbre a la idea de juego.

“Parte del crecimiento, del proceso futbolístico que estoy manejando es que juegue quien juegue, el equipo juega a lo mismo y para eso necesitamos poner a todos y necesitamos de todos y los jóvenes que en este club son muchos, tenemos el compromiso de hacerlos crecer y para ello tienen que jugar”, argumentó.

El argentino aseguró que la derrota no influirá en el ánimo del equipo rumbo al partido que disputará el próximo sábado en el Clásico Tapatío contra su archirrival las Chivas de Guadalajara en la jornada 12 de la Liga MX.

El Atlas no aprovechó tener un hombre de más y cayó ante el Puebla.

“El futbol a veces es injusto, a veces es ingrato, pero tienes la posibilidad de un clásico y nos hace madurar. Nos tenemos que levantar de esto, hacer el duelo hoy en la noche y mañana estar pensando en el clásico y que tenemos una oportunidad de sacar un buen resultado”, concluyó.

Con la derrota de este martes, el Atlas cortó una racha de seis partidos sin conocer la derrota en donde los últimos tres fueron victorias, además esta fue la segunda derrota en el torneo Grita México A21 de la Liga MX y en ambas cayó teniendo un hombre de más en la cancha.