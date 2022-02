Liga MX: Diego Cocca respeta razones de Martino por no convocar a jugadores de Atlas

Jalisco.- Este miércoles Diego Cocca atendió a los medios y aclaró un tema que estaba rondando al Atlas desde el pasado sábado luego de que Gerardo Martino relevara la razón por la cual no convocaba a jugadores de los rojinegros. Ahora el DT del campeón de la Liga MX rompió y el silencio y aunque se esperaba alguna respuesta retadora, el argentino estuvo del lado de su compatriota y evito hacer la polémica más grande asegurando que él tiene sus razones y son respetables.

Diego Cocca reveló que aunque la Selección Mexicana no tenga jugadores del Atlas no es tema de polémica ya que considerada que el trabajo de Gerardo Martino es especifico y llamará a los jugadores que él considere que están en su mejor momento o que le sirven para su táctica, por lo que pide que no se haga más grandes el escándalo aunque agregó que le gustaría que algún día pueda llevar a los jóvenes atlistas que ya destacan en el equipo.

"Sobre la polémica, yo no veo ninguna polémica, el entrenador de México elige a los jugadores que cree que mejor capacitados para jugar. Nosotros como equipo seguiremos trabajando para que los jugadores hagan buen trabajo y el día de mañana están preparados cuando les toque. Sería un orgullo que lleven a jugadores del Atlas, pero habrá que seguir esperando y apoyar a la Selección de México para que le vaya bien", dijo el estratega.

Gerardo Martino en las últimas convocatorias se limitó a no llamar a jugadores del cuadro rojinegro ya que considera que no tiene por ahora a jugadores mexicanos con la suficiente calidad para estar en el Tri. Declaró que el Atlas tiene una base de jugadores extranjeros y eso hace que sea más complicado ver a los elementos nacionales. El único elemento que era llamado era Jesús Angulo pero desde su salida a Tigres se acabaron los llamados en el campeón de la Liga MX.

Para cerrar Diego Cocca cambio de tema y habló de lo que espera que pase con el Atlas en la temporada que apenas inicia. Asegura que espera que este Clausura 2022 el título logrado no quede como una anécdota y que lucharán para seguir en la cima de la Liga MX ya que estando ahí es más sencillo que los títulos se den. "No queremos que esto quede como una anécdota. Si estamos en los primeros puestos, los títulos serán más alcanzables", agregó el entrenador.

Atlas regresará a las acciones este domingo 6 de febrero cuando reciba en el Estadio Jalisco que recientemente cumplió 62 años de historia, al equipo de Santos Laguna. Hoy los rojinegros son el lugar 3 de la general con 7 puntos empatados con Cruz Azul y Puebla quien es el líder actual.