Liga MX: Diego Cocca se dice tranquilo a pesar de que Atlas no está en los primeros lugares

Jalisco.- Diego Cocca una vez más calmó la tensión en Atlas y es que por segunda jornada consecutiva sumaron un empate lo que les hizo caer algunas posiciones en la tabla, pero lejos de mostrar preocupación, el argentino le restó importancia pues aseguró que el equipo está en la pelea ya que la diferencia entre ellos y el primer lugar que es el Puebla solo es de 2 puntos algo que en cualquier momento puede alcanzarse. Atlas ahora se ubica en el lugar 5 de la general con 12 unidades, es uno de los dos equipos invictos de la Liga MX.

"Si hubiéramos ganado, estaríamos primeros y diríamos que fenómeno el Atlas. No ganamos porque la pelota no entró, no tuvimos efectividad y parece que ser quinto es un desastre, pero estamos a dos puntos del primero, estamos ahí, estamos en la pelea y estamos en un proceso de crecimiento", dijo el entrenador en conferencia de prensa. Diego Cocca no ve la razón para levantar alguna presión sobre el equipo que no ha perdido y ha seguido sumando puntos duelos importantes.

Cocca tambien acotando a la pregunta de la presión en Atlas por no ganar en dos partidos, reveló que en la Liga MX hay una gran problemática con los proyectos deportivos en donde destaca que si las cosas no mejoran se van los entrenadores cuando lo que se debería hacer es buscar la manera de extender el trabajo y tratar de que todo se contrarrestare. El DT del Atlas usó a Andrés Lillini y a él para explicar lo que puede pasar si hay continuidad en los equipos, ellos se mantuvieron y han llevado a los equipos a estar en lo alto del torneo.

Atlas sumó su segundo partido empatando | Foto: Jam Media

"A los técnicos hay que darles tiempo, hay que tenerles paciencia. Sobre todo en los equipos grandes la gente no tiene paciencia, los procesos se cortan y se hace muy difícil. Hay un montón de casos como el de Lillini y el mío que con continuidad se pueden lograr cosas importantes sin poder competir a nivel económico con equipos que hoy no están por encima de nuestro nivel futbolístico", agregó el entrenador.

En esta jornada 6 Atlas pasó del segundo puesto al quinto luego de las victorias de Pachuca, Cruz Azul y Tigres, aún así los rojinegros no tienen ninguna desventaja pues con una nueva victoria y una combinación de resultados puede recuperar la posición. Además es uno de los equipos que no han conocido la derrota en el Clausura 2022. Para esta jornada 7 el campeón de la Liga MX viajará a Tijuana para medirse ante los Xolos en donde buscará volver a sumar de 3.