Liga MX: Diego Gama confiesa que no juega debido a que tiene un tumor cancerígeno

México.- Noticia que estremece la Liga MX, un deportista de alto rendimiento como Diego Gama, canterano de Toluca ha revelado que tiene cáncer por lo que ha tenido que alejarse del futbol por un tiempo a la espera de una mejora en su estado de salud.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Gama quiso ayudar a acabar con los rumores acerca de su situación actual por lo que no aparecía para ningún equipo de la Liga MX ni de la Liga Expansión MX debido a que al proceso de recuperación chocaría con el inicio de ambas ligas y eso no le permitiría estar en su mejor momento.

Diego Gama quien en 2014 debutó en la Liga MX con el Toluca reveló que se le encontró un tumor testicular cancerígeno y que se encuentra en un proceso de quimioterapias lo que le ha dejado fuera del trabajo que tanto ama que es jugar futbol.

"El pasado 29 de abril se me detectó un tumor testicular cancerígeno por lo cual actualmente me encuentro bajo un tratamiento de quimioterapia, el cual me cerró las posibilidades de trabajo, de competir y seguir haciendo lo que más amo: jugar al futbol", se lee en el comunicado.

El atacante mexicano quien además vio una oportunidad en el extranjero confesó que durante las vacaciones de la Liga MX recibió 3 propuestas de trabajo, pero que tuvo que dejarlas pasar por estar en su recuperación algo que lamentó pero que espera poder regresar en mejor momento, todas estas opciones llegaron de equipos de Expansión, donde hasta la temporada pasada jugó con Tlaxcala.

Continua que sus quimioterapias culminan el 5 de agosto, afirma que su estado de salud y de animo son buenos pero que por ahora se centrará en recuperar su gran momento y poder reaparecer para el Clausura 2022. "Para muchos la palabra ‘quimioterapia’ puede sonar gravoso, pero el hábito del deporte me mantuvo más fuerte que nunca", agregó.

Para finalizar su anuncio reveló que si todo va en buen camino su regreso a los entrenamiento de alto rendimiento sería el día 15 de agosto para llegar con buen ritmo al cierre del Apertura 2021 en donde podría encontrar un nuevo equipo para el arranque del siguiente torneo.

