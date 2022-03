Liga MX: Diego Reyes descartó que Tigres tenga ventaja con ausencia de Funes Mori

Tigres y Rayados de Monterrey se enfrentarán en el Clásico regio el próximo fin de semana y la Pandilla no contará con Rogelio Funes Mori. Sin embargo, esta situación no beneficia a los universitarios, consideró Diego Reyes en conferencia de prensa, pues señaló que no es un factor determinante para el compromiso.

El zaguero de felinos destacó que aunque el atacante de Rayados no estuvo en los dos últimos partidos, el club dirigido por Víctor Manuel Vucetich igualmente logró la victoria. En ese sentido, reiteró que el rival en turno tiene un amplio plantel y que sin duda podrán cubrir la baja.

"Los últimos 2 partidos no jugó (Funes Mori) y ganaron. No es excusa para que no vengan con todo, tiene jugadores de sobra para abastecer ese lugar. Rogelio es buen jugador, pero tienen otros buenos jugadores, hay salir concentrados y sabiendo que tenemos un gran plantel línea por línea, un plantel vasto que cualquiera puede entrar y con esa actitud vamos a salir”, expresó Reyes.

Por otra parte, reconoció que Monterrey ha tenido una mejora considerable de la mano de Vucetich y apuntó que tendrán que ser cuidadosos, sobre todo si el rival opta por jugar a base de contragolpes con jugadores como Maxi Meza y Joel Campbell.

“Tenemos que estar concentrados, sabemos que su base principal es el orden. Van a salir ordenados atrás y esperar un contragolpe, tenemos que estar concentrados desde el primer minuto y que si viene una pelota hay que cortarla, eso es lo más importante”, consideró el defensa.

Por último, Diego Reyes se mantuvo evasivo y descartó que alguno de los dos clubes llegue como favorito. Enfatizó que Tigres tiene que salir con humildad para así sumar otra victoria al hilo. "Este partido se vive diferente es muy distinto, los dos venimos enrachados, nosotros vamos a salir con la humildad necesaria y con la concentración necesaria para poder llevarnos el triunfo para que nuestra afición salga contenta” sentenció.