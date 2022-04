Liga MX: Diego Reyes sería baja para Tigres por molestia en tendones

Nuevo León.- A hora del juego de Tigres ante América, los felinos ya tienen a su primera baja y se trata del defensor Diego Reyes quien desde hace semanas viene acarreando un tema de lesiones pero esta semana su condición se agravó al punto de que se ha dado a conocer que no será parte del juego del fin de semana por un problema de tendones y así evitar una ausencia más larga, algo que a Miguel Herrera no agradaría mucho.

La noticia la dio a conocer el narrador regiomontano Antonio Nelli quien en sus redes sociales compartió que el defensor canterano del Club América no será tomado en cuenta para este partido para que pueda recuperarse en los próximos días aunque tambien hay posibilidad de que tampoco vea acción en la Jornada 17, ya que la lesión tiene hasta 10 días para su recuperación.

"Malas noticias en Tigres. Diego Reyes estará ausente de 7 a 10 días debido a una molestia en los tendones", se lee en la publicación. Apenas este fin de semana tuvo participación en la derrota de su equipo ante Necaxa, ahí jugó por 72 minutos y salió del campo, luego de ello se habrían presentado las molestias que alertaron al cuerpo médico de Tigres. Diego Reyes la fecha 14 no la jugó por ir saliendo de otra lesión.

Diego Reyes estaría fuera hasta 10 días por lesión | Foto: Captura

En este torneo el central ha sido titular en 8 partidos de los 11 que ha jugado tiene un total de 695 minutos y 4 tarjetas amarillas que para su fortuna ya no seguirá sumando pues su pausa de actividad y asís e evitará una suspensión por acumulación. A falta de que Tigres haga oficial la versión en redes sociales, el jugador no estaría viendo acción hasta el inicio de la Liguilla en donde su equipo ya tiene su puesto asegurado.

Te recomendamos leer

De momento es el único jugador que no podrá estar en el juego de este sábado, se habló de André-Pierre Gignac ya que no entrenó este jueves pero no se ha dado a conocer alguna situación que le impida jugar, hay que recordar que en el último juego en el Volcán de la Liga MX el francés tuvo que ser atendido al terminar el partido por haberse sentido mal, pero no fue mucho problema ya que el jugador se recuperó.