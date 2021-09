Liga MX: Diego Reyes ve el Clásico Regio a la altura de un Espanyol-Barcelona

Monterrey, México.- Diego Reyes, defensa de los Tigres de la UANL de la Liga MX, afirmó este miércoles que el Clásico Regio entre su equipo y los Rayados se vive con igual pasión que el Espanyol ante Barcelona en LaLiga española.

“Yo lo veo con la misma pasión que el Espanyol ante Barcelona que me tocó disputar en España, dos equipos de la misma ciudad; en ese aspecto los veo iguales, a la misma altura”, señaló el jugador mexicano.

En la novena jornada del torneo Grita México A21 de la Liga MX los Tigres visitarán este domingo a los Rayados, equipo dirigido por Javier Aguirre. Este partido es el clásico de la ciudad de Monterrey.

Reyes recordó su experiencia como jugador del Espanyol en la temporada 2016-2017 en el derby ante el Barça, además de los clásicos que jugó en Portugal con los colores del Porto ante el Benfica.

Leer más: Liga MX: Estos son los mejores 10 futbolistas del futbol mexicano previo al lanzamiento de FIFA 22

“Cada uno tiene su propia pasión, pero sí puedo decir que cada uno se vive de la misma manera. Siempre he dicho que los clásicos no se juegan, se ganan y éste no es diferente, por eso vamos a salir a ganarlo”, advirtió.

El zaguero no quiso poner a su equipo, que marcha cuarto con 13 unidades, como favorito para el partido ante los Rayados que están en el séptimo escalón de la Liga MX con 11 puntos.

“En los clásicos no hay favoritos, son juegos que se viven con el alma, gana el que comete menos errores y el que salga con más determinación. Sabemos que nos jugamos más que tres puntos y entrenamos con todo para conseguir la victoria”.

Jugadores de Tigres previo al entrenamiento de cara al Clásico Regio.

Diego Reyes también defendió el esquema ofensivo con el que los Tigres juegan cada duelo bajo las órdenes del técnico Miguel Herrera, en el que suele quedar con pocos elementos la zona defensiva.

“Sabemos que por la forma de jugar de Miguel muchas veces quedamos mano a mano, pero hay que jugar así. Tratar de mantener el cero atrás porque en delantera tenemos jugadores que sabemos son contundentes y van a definir los partidos”, concluyó.