Liga MX: Diego Valdés llegó a la CDMX para cerrar su pase con el Club América

México.- Primer refuerzo a la vista, este sábado muy temprano Diego Valdés arribó a la Ciudad de México para finalizar su pase con el Club América, solo sería cuestión de horas para que tanto Santos como las Águilas hagan oficial la transferencia que al momento sería la más interesante de toda la Liga MX ya que han habido pocos cambios y sin mucha relevancia. El jugador viajó desde su país a la capital mexicana para integrarse al equipo y realizar las pruebas médicas reglamentarias.

Su llegada al aeropuerto fue captada por las cámaras de TUDN quienes dieron a conocer las primeras imágenes del chileno en México. Ahora se trasladará a realizar sus pruebas con el equipo, y una vez que se hayan completado estaría firmando su contrato. De momento las condiciones con las que estaría llegando son desconocidas pero la afición americanista ya ha hecho público su sentir y al parecer aceptan la incorporación del sudamericano a quien ven como un gran elemento para ser el nuevo hombre importante en el mediocampo.

El plantel de América sigue trabajando en Coapa y es posible que tengan algún acercamiento con Valdés, aunque tambien se habla que el primer equipo apenas estará saliendo de vacaciones, unos cuantos días iniciando este lunes, lo que dejaría al chileno solo para prepararse y estar a tope para cuando se le vaya a requerir. Tambien falta que la directiva de a conocer a los jugadores que deben salir especialmente extranjeros para poder darle el lugar al chileno.

Diego Valdés llegó a la CMDX para firmar con América | Foto: Jam Media

Valdés llega para ser el nuevo "10" que Sebastián Córdova no pudo lograr ser, aunque será complicado que toma ese número ya que no se ha hablado de la salida del mexicano y en caso de que no sea así pues deberán convivir luchando por llenarle el ojo a Santiago Solari para ocupar un lugar en el once titular. El chileno en su paso por la Liga MX se ha ganado la admiración de los rivales por su gran golpeo de balón y por su talento para manejar el mediocampo.

El chileno se hizo de un gran torneo con Santos en el Apertura 2021, disputando 15 partidos, 13 de ellos como titular y 5 goles, una de las cuotas importantes para meter al equipo a Liguilla. Su estancia en el futbol mexicano data desde el Apertura 2016 cuando llegó a Monarcas Morelia, equipo con el que duró hasta el Apertura 2018, luego de eso llegó su contratación para Santos donde se mantuvo hasta ahora. América estaría haciendo oficial su incorporación posiblemente en las siguientes horas.