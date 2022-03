Liga MX: Diego Valdés nunca imaginó vivir una crisis como la del Clausura 2022 con América

Diego Valdés generó mucha expectativa e ilusión en su llegada al América, pero en lo que va del Clausura 2022 no ha mostrado el nivel que se le vio cuando jugó con Santos Laguna. Al respecto, el propio futbolista reconoció que nunca imaginó que algo así pasaría.

En conferencia de prensa, el chileno manifestó que jamás pensó que le tocaría vivir una crisis como la que actualmente atraviesa el equipo de Coapa. En 10 jornadas del Clausura 2022, los azulcremas son penúltimos de la clasificación con 7 unidades, producto de un triunfo y 4 empates.

"No me imaginaba esto, es un reto muy positivo para mí. Esto es futbol, a veces se pasan por estas cosas, me ha tocado vivirlo en otros equipos. Me queda trabajar, mis compañeros también lo hacen, lo vivimos en el día a día. Esto nos va a servir a nosotros, se sale de esto entrenando y sacando el 100 por ciento de cada uno. En lo personal, no va a importar mucho esto cuando estemos calificados y venga lo bueno que todos esperamos”, declaró Valdés.

Por otra parte, el atacante reiteró que no ha manera de superar la crisis más que trabajando y recordó que en la Liga MX el formato del torneo permite que equipos con mal arranque lleguen a Liguilla y puedan pelear por el título. Por lo que confía que América lograra meterse en el repechaje y seguir en la pelea.

“No estamos bien, sabemos que no se nos dan los resultados. Una victoria en todo el transcurso del torneo es complicado para nosotros y los que llegamos con otras ilusiones. No logramos todavía cosas importantes como dije cuando llegué al club. Aún queda campeonato, podemos meternos al repechaje. Esto no es de como empieza, podemos meter tres o cuatro partidos, meternos arriba y lograr un avance positivo para nosotros”, manifestó.

En ese sentido, el jugador opinó que lo importante es que se concentren en hacer las cosas bien y sacar los resultados. Después de eso entonces podrán pensar en si les alcanza o no para entrar a repechaje y Liguilla. América enfrentará a Toluca el próximo domingo 20 de marzo en el Estadio Azteca, en punto de las 17:00 horas del centro de México, 16:00 horas de Sinaloa.