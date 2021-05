Liga MX: "Diente" López estaría de regreso para el duelo de repesca con Tigres

Con el repechaje muy cerca esta semana en la Liga MX, los Tigres de la UANL tendría una respuesta positiva previo a su partido ante los Rojinegros del Atlas.

Y es que el delantero uruguayo, Nicolás "Diente" López, estaría de vuelta para concentrarse para el duelo clave de Tigres de la UANL. Según el cuerpo medico de los felinos, el delantero uruguayo tiene amplias posibilidades de jugar esta semana.

Nicolás López se concentrará este miércoles en el entrenamiento de los Tigres de la UANL para prepararse de lleno al planteamiento de Ricardo Ferretti.

El "Diente" viene de no jugar la jornada pasada ante Chivas del Guadalajara por una lesión de grado. López no fue solo el que se perdió la jornada ante el Rebaño por parte de Tigres, tambien no vieron acción Javier Aquino, Luis Rodríguez, Luis Quiñones y Francisco Meza.

Nicolás López se convirtió en el mejor delantero de la fase regular por parte de los Tigres de la UANL con seis anotaciones en siete partidos jugados como titular y cinco como ficha de cambio.

Tigres de la UANL y Rojinegros del Atlas se medirán el próximo sábado en el partido del repechaje en punto de las 18:00 horas de Sinaloa y a las 19:00 horas del centro de México, donde esta el juego el pase a la Liguilla.