Liga MX: Dinenno admitió que goleada de Barcelona disminuyó confianza de los Pumas

El argentino Juan Ignacio Dinenno admitió este viernes que aunque el ego de los jugadores de los Pumas de la UNAM diga que no les afectó la derrota que les propinó el Barcelona por 6-0, caer por un marcador abultado generó pérdida de confianza en el equipo de la Liga MX donde milita brasileño Dani Alves.

“No te voy a mentir, sabemos que cuando los resultados van bien, la confianza aumenta, y cuando los resultados van mal, la confianza disminuye, eso es una realidad. Nos pasa nosotros en el futbol y le pasa a cualquiera en su trabajo”, respondió en rueda de prensa el delantero.

Después de perder por 6-0 ante Barcelona en el partido por el Trofeo Joan Gamper el pasado 7 de agosto, los felinos sumaron tres derrotas en fila en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, entre las que están goleadas por 0-3 ante las Águilas del América y por 1-5 contra el Santos Laguna.

Juan Dinenno celebrando un gol con los Pumas/Jam Media

“Por ahí nuestro ego dice que no, que no nos afectó porque lo hablamos, trabajamos en esos días mentalmente intentando entender que fue un amistoso, que no fue el resultado que queríamos. Cuando termine el torneo y el año y siendo más sinceros con nosotros mismos, habría qué ver y hacer un análisis de manera más objetiva”, añadió el atacante figura de los Pumas.

El conjunto de la UNAM se encuentra ubicado en el lugar 15 de 18 en la clasificación del Apertura de la Liga MX y en este sábado visitará a las Chivas, uno de sus máximos rivales, en la undécima jornada del campeonato. Ante el Rebaño Sagrado, los Pumas confían en lograr su primer triunfo en el torneo desde que Dani Alves, el futbolista con más títulos en la historia, fichó por su equipo.

Te recomendamos leer

Con Alves, la contratación bomba del Apertura de la Liga MX, los felinos tienen en la Liga local marca de tres empates y tres derrotas, dos de ellas las goleadas del América y Santos Laguna. “Dani aporta al vestuario desde la humildad, que es inmensa, su experiencia. No vivimos el momento que queremos vivir, pero desde su lugar aporta para sacar esto adelante y eso es positivo para el grupo. No es poca cosa que haya jugado todos los minutos desde que llegó, con actuaciones buenas o malas, pero siempre quiere estar y pide siempre la pelota”, sentenció Dinenno.