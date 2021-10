Liga MX: Diogo De Oliveira está convencido que Pumas de la UNAM estará en la Liguilla

El delantero brasileño de los Pumas de la UNAM, Diego De Oliveiram asegura que el plantel tiene mucho potencial para meterse a la Liguilla y pelear en este torneo Apertura 2021 de la Liga MX.

En entrevista para Récord, el carioca confía que ganarán esta jornada 14 ante Tuzos del Pachuca y acercarse aún más al objetivo que es la Liguilla.

“Yo dije desde que llegué que nosotros vamos a pelear arriba con todos y estoy convencido de eso, ahora gracias a Dios llevamos tres juegos seguidos y vamos para el cuarto allá en Pachuca, donde vamos para ganar. Nuestro equipo es muy fuerte y vamos a pelear con todo.

El carioca afirma que sus compañeros siempre están buscando lo mejor y siempre estar a la par de ellos para conseguir ese ansiado pase a la Liguilla ya en estas últimas jornadas del Apertura 2021.

“Mi compromiso es siempre estar arriba con ellos, peleando para todo estamos a puntos de los seis y vamos a pelear hasta el final porque tenemos un equipo muy bueno, estamos enfocados en lo que queremos y va a salir todo bien”, dijo a RÉCORD.

De Oliveira se quedo impresionado de la gran afición con la que cuenta el equipo de los Pumas de la UNAM.

“Impresionado, los aficionados son increíbles. Entré al estadio y miré a todas las personas y dije ¡Wow! Es enorme, impresionante, tenía muchas ganas de jugar y lo hice contra Juárez, y me dejó muy feliz y contento.

Sobre lo que significa trabajar al lado de Juan Dinenno, el carioca asegura que están trabajando fuerte para convertirse en una dupla letal en la Liga MX.

“Muy bien, Dinenno y yo estamos trabajando bien, es una persona muy buena, que me ayuda, habla conmigo, me aconseja, me dice qué debo de hacer.