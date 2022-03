Liga MX: Directiva de Chivas analizará la continuidad de Leaño al final del Clausura 2022

Jalisco.- Hay Marcelo Michel Leaño para rato en Chivas, o al menos hasta el final del Clausura 2022, así lo habrían dado a conocer los directivos de Chivas, aunque tambien se habla de que será solo para evitar cortar un proceso y darle la oportunidad de culminar la campaña pero que al final del torneo se le analizaría de pies a cabeza para saber si seguirá o se tendrá que ir como llegó.

De acuerdo con el portal Rebaño Pasión de Bolavip, fuentes cercanas al club les han comunicado que la Directiva de Chivas no se atreverá a echar a Leaño de forma anticipada de la Liga MX, todo estará bajo control y le darán la oportunidad de terminar el torneo esperanzados en que logre algo bueno ya que podría incluso hasta salvar la campaña si logra convencer a los directivos.

"En la cúpula del conjunto rojiblanco se tomó la determinación de hacer un análisis exhaustivo sobre el rendimiento del equipo y de los resultados, pero este se realizará después de que concluya la participación de la escuadra tapatía en el Clausura 2022", lo que confirma que Leaño no perderá su trabajo sin importar lo que pase en los últimos 6 partidos de la campaña regular.

Chivas en 11 fechas ha tenido una gran cantidad de altibajos, se ha posicionado en muchos partidos como el favorito y lo han demostrado por minutos pero les ha costado hacerlo durar, los resultados tampoco le han acompañado pues en 11 juegos han perdido 4 veces, empatado 4 más y han ganado 3 duelos lo que les coloca en el lugar 10, muy cerca de salir de zona de repechaje.

Marcelo Michel Leaño seguirá con Chivas hasta el final de campaña | Foto: Jam Media

Los que si están más que seguros de que no lo quieren más es la afición quien no está nada contenta con los resultados del equipo y mucho menos con la continuidad de Leaño al mando. Esperan que suceda algo que sea inevitable para el cese del entrenador pero si no es una goleada bastante abultada difícilmente Amaury Vergara o Ricardo Peláez harán algo.

El Chivas este sábado tendrá su segundo y último partido amistoso en Estados Unidos, aprovecharon al fecha FIFA, ya el miércoles jugaron ante los Pumas pero solo lograron el empate, ahora se enfrentarán a León esperando generar una gran impresión para impulsarse en la Liga MX y cerrar con la mejor energía esperando que eso le ayude a tener más posibilidades de mantenerse.