Liga MX: Directiva de Pachuca negó acercamientos por Guzmán o por Álvarez

Víctor Guzmán y Kevin Álvarez son dos de los mejores jugadores de Pachuca y fueron pilares fundamentales para llegar a la final del Clausura 2022. Por ello, se ha especulado que ambos estarían en el radar de otros equipos, incluso de Europa, para llegar como refuerzos en la próxima temporada.

En el caso del 'Pocho', los rumores apuntan que Chivas lo quiere como refuerzo una vez más, después de que se cayera el fichaje en 2020 por el positivo de dopaje del jugador. Mientras que de Álvarez, fue el propio Guillermo Almada quien declaró que el PSV le seguía de cerca.

No obstante, el presidente del Pachuca, Armando Martínez, negó que por el momento haya acercamientos por alguno de los dos jugadores. El directivo aseguró que a él no le han llegado ofertas por ninguno de los dos jugadores, por lo que no habría nada que analizar.

"Conmigo no se han contactado ni Chivas ni PSV. No sé de dónde saquen esas informaciones", declaró el directivo de los Tuzos a ESPN. Y añadió que le parece extraña la versión de que Guzmán o Álvarez podrían salir, pues no hay negociaciones ni ofertas por el momento.

En el pasado Clausura 2022, Víctor Guzmán retomó su mejor nivel, dos años después de que su prueba diera positivo en el antidoping y lo que evitó su traspaso a Chivas, a pesar de que ya había un acuerdo. Por ello, diversos medios señalan que el Rebaño lo quiere de nuevo, pues ha mostrado su mejor versión de nuevo con Guillermo Almada.

Mientras que Álvarez terminó por consolidarse como titular por la banda derecha este torneo y fue junto con Óscar Ustari el único que jugó todos los minutos posibles. Por ello, desde Pachuca no quieren desprenderse de él, sobre todo porque la próxima temporada tendrán el compromiso de Concachampions.