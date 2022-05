Liga MX: Directiva de Tigres le da la confianza a Miguel Herrera y lo ratifica como su DT

Nuevo León.- Día muy movido para Tigres y su Directiva quienes fueron notificados por parte de la Comisión Disciplinaria de que son responsables de alineación indebida y que han perdido el partido de vuelta de las semifinales 0-2 ante Atlas, además de una sanción económica tanto para el equipo como para Nahuel Guzmán por su conducta tras el partido en donde insultó a varias personas al irse expulsado, y para cerrar con las noticias es que la Directiva a ratificado a Miguel Herrera como el DT del equipo.

Este jueves luego de la revelación de los comunicados, la Directiva de Tigres encabezada por el presidente deportivo Mauricio Culebro, confirmó que Miguel Herrera seguirá al frente del equipo por un buen tiempo más pues consideró que el proyecto que tienen es muy bueno aceptó que hubo un error que derivó en la alineación indebida pero que es algo que ya han aceptado y no hay más que hacer.

Destacó que son un equipo y como tal han tomado las sanciones las cuales cumplirán como se las han solicitado por lo que no habrá cambio de DT en un tiempo. Miguel Herrera quien tambien estuvo en la conferencia de prensa de este jueves agradeció la confianza de seguir con el trabajo de un año pues cada vez están más cerca de lograr el título que para ello lo llevaron a los Tigres.

Miguel Herrera seguirá en Tigres por algún tiempo más | Foto: Jam Media

"Agradezco a esta directiva que desea continuar con este proyecto y tambien con los jugadores que están comprometidos", señaló el DT. Culebro están tan confiado de que Herrera seguirá que reveló que ya ambos se han se han sentado a hablar del siguiente torneo para comenzar con las posibles bajas y altas del equipo, mismas de las que dieron muy pocas pistas guardándolo para otro momento.

La conferencia de prensa finalizó con los cuestionamientos a Mauricio Culebro sobre la sanción de Nahuel Guzmán en donde el comunicado describe que insultó a su propia directiva, comentó el presidente que es algo que no entiende ya que no estaba en el momento que el futbolista lo dijo por lo que no se toma personal sus palabras acabando con la polémica.