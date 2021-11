Liga MX: Directiva de Tigres ponen el ojo en jugadores de Santos y América

Nuevo León.- Este viernes a un día de que inicien los partidos de Repechaje de la Liga MX, Antonio Sancho, director deportivo de Tigres soltó una bomba en plena conferencia dejando entrever que están al 100% concentrados en la Liguilla pero que tambien están pensando en quiénes pueden ser sus nuevos refuerzos entre los que destacaron Bruno Valdez (América) y Matheus Doria (Santos) ya que los consideran en futbolistas claves para reforzar la central misma con la que Miguel Herrera ha tenido problemas.

"El tema de la central no es nuevo, con el torneo pasado con Fernando Meza, siempre es un tema, decidimos al final no hacerlo porque no queremos apresurarnos: son jugadores interesantes esos dos que menciones, pero siempre estamos viendo jugadores", dijo Antonio Sancho luego de que se le preguntara el tema de la defensa central recordando que en el torneo Pancho Meza se lesionó al inicio de la temporada y las bajas de juego de Hugo Ayala y Diego Reyes tambien les han puesto en serios problemas a los felinos.

Agregó que son jugadores conocidos porque los ven en la Liga MX, pero que ahora aunque son de gran renombre están pensando en avanzar lo más posible en el torneo, en donde se ubicaron en la cuarta posición calificando de manera directa a la Liguilla. Se podría comenzar a hablar de refuerzos una vez avancen los días de competencia de la fase final donde esperan estar peleando el título.

Leer más: Jorge Campos explota conta el formato de la Liga MX y permitir muchos extranjeros

"Tenemos un buen equipo, estamos completos y lo que venga para reforzar será bienvenido", dijo el directivo. Tigres aún tiene una plaza de extranjero libre que quedó este torneo, se esperaría que para el Clausura 2022 salgan alguno jugadores pero se desconoce si serán foráneos o mexicanos, pero quien apunta como un opción es Carlos González quien no ha rendido en Tigres desde su salida de Pumas.

Tigres tiene en la mira a dos centrales para esta nueva temporada de la Liga MX, Bruno Valdez y Matheus Doria | Foto: Jam Media

De acuerdo con Transfermarkt los jugadores mencionados como posibles refuerzos de los felinos para la siguiente temporada de la Liga MX, están valuados en poco más de 6 millones de dólares para Bruno Valdez y 8 millones de euros para Matheus Doria, cantidades fuertes para pagar pues ambos tienen contratos vigentes con sus actuales equipos.

Tigres ahora se encuentra en preparación para iniciar la competencia por el título, haber culminado en la posición 4 le dio la ventaja de evitar la zona de repechaje, pero le han detenido caso dos semanas por la fecha FIFA y ahora deben esperar a que se juegue la reclasificación para poder conocer al equipo contra el que van a jugar la próxima semana. Entre los clubes que podrían ser su rival están Santos o Toluca que están más cerca de la media tabla.