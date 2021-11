Liga MX: Directiva del América se disculpa con su afición y asegura que analizará su proyecto deportivo

México.- Luego del fracaso rotundo que vivió este sábado el Club América en el Azteca al quedar eliminado de la Liga MX por el último lugar de los 8 invitados a la Liguilla, la directiva envió un mensaje en sus redes sociales para ofrecer disculpas a los aficionados americanistas por haber perdido una vez más en la ronda de cuartos de final, además de afirmar que ese es el tipo de resultados que no deben permitirse pues sus aspiraciones son mayores.

"El rendimiento y los resultados del Club de Futbol América no son los esperados por la Directiva y mucho menos los merece la afición. Hemos llegado solamente a cuartos de final en los últimos dos torneos de la Liga MX, y no ganamos la Liga de Campeones de Concacaf. Las últimas dos liguillas han sido para el olvido", se puede leer en donde acepta que sus últimas participaciones en la Liga MX no han sido la mejor forma de enfrentar los torneos lo que genera una gran deuda con la afición.

Tras esas palabras se dio a conocer qué es lo que viene para el equipo en las próximas semanas, de acuerdo con el texto la directiva y el cuerpo técnico se pondrán a analizar el proyecto deportivo de corto y mediano plazo, aseguran que lo que resulte se tomarán medidas inmediatas y necesarias por lo que la continuidad de Santiago Solari está en la mesa y será dentro de 3 semanas cuando se tome la decisión, esto luego de que el equipo regrese a las actividades de cara a la siguiente temporada a iniciar en 2022.

Comunicado del Club América pidiendo disculpas a la afición | Foto: Twitter Club América

"La Directiva tomará las siguientes tres semanas para evaluar al proyecto deportivo de corto y mediano plazo. Se tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que el Club América vuelva al lugar que le pertenece: ser el equipo campeón más ganador de México" se pude leer en el comunicado. En lo que respecta al entrenador confesó este mismo sábado en conferencia que no dejará el equipo al menos no renunciando y que todo dependerá de lo quela directiva ordene.

Santiago Solari fue anunciado en enero de 2021 luego de tomar el equipo lo hizo un club competitivo pero con algunos puntos que no estaban al 100% como la defensa, aún así logró que el club se calificara a Liguilla entre los primeros 4 pero en una eliminación ante Pachuca quedaron fuera en los 4tos de final, siendo ese su primer fracaso en la Liga MX. Meses más tarde tuvo la oportunidad se hacer olvidarlo con su primer título en la Concachampions pero tampoco pudo ganarla al caer ante Rayados, sumando su segundo fracaso.

Ahora en la Liga MX de nuevo se metió como el líder, con una diferencia de puntos importantes pero en las últimas fechas comenzó a perder fuerza y en cuartos de final una vez más dijo adiós. En 3 oportunidades de título en ninguna la ha logrado, su continuidad está en peligro pero tambien la confianza que se la ha dado puede ayudar a que tenga una nueva oportunidad.