Liga MX: Directiva y aficionados de Chivas molestos con declaraciones de Vucetich

Jalisco.- Las polémicas declaraciones de Víctor Manuel Vucetich sobre Chivas en el parón de la Liga MX no han causado gracias ni a la directiva o aficionados que vieron como "pisotearon" una ideología que los ha mantenido en los alto por muchos años como el jugar con puros mexicanos.

Luego de la entrevista del "Rey Midas" habría recibido algunos jalones de oreja tras sus declaraciones en donde asegura que jugar solo con mexicanos es una desventaja para Chivas sobre el resto de la Liga MX, o al menos así lo afirma El Universal que afirma que los altos mandos de Chivas ya habrían mostrado su descontento con el entrenador.

Vucetich dijo lo que para muchos aficionados que no son de Chivas, sería la realidad y es que jugar solo con mexicanos está limitando el poder de la historia y renombre del equipo ya que los mejores mexicano no están en el Rebaño y a los que quieren conseguir, son demasiado caro lo que hace que tengan que armar sus plantillas con algunos jugadores relevantes y otras que no tanto.

Leer más: Liga MX Femenil: Tigres ya "golea" a Querétaro con un dato duro en enfrentamientos directos

Pero si a la directiva les causó molestia, a los aficionados fue mucho peor que no dudaron un segundo para recordarle sus palabras cuando firmó con el equipo en donde aseguró que los mexicanos eran más que suficientes para lograr los resultados, de pelear por el título, siendo en dos oportunidades quedando fuera.

Aficionados no ven bien las declaraciones de su entrenador | Foto: Captura

Incluso otros más le compararon con Matías Almeyda quien en su momento aseguró que jugar con mexicanos era mucho mejor y que él confiaba más que otros que si eran de ese país, y solo basta ver que fue lo que hizo con puros mexicanos, coronando al equipo en Liga MX, Copa MX y Concachampions algo que no se miraba desde el 2006.

Por ahora no se sabe si esas declaraciones tendrán consecuencias en su estadía en el equipo, o si solo fueron unas palabras en mal momento. Por ahora Chivas ha viajado a Estados Unidos para sostener un partido ante América para no perder el ritmo por la pausa de la Liga MX.