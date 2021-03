Liga MX: ¿Dónde y a qué hora ver el Pachuca vs Tijuana, jornada 10?

Hidalgo, Pachuca.- El cierre de la semana de futbol y de la jornada 10 culminará el día lunes 8 de marzo con el duelo de los Tuzos del Pachuca enfrentando a los Xolos de Tijuana en el mítico Estadio Hidalgo, con la urgencia de sumar sus primeros tres puntos en el campeonato Guard1anes Clausura 2021.

El año nuevo no le brindado cosas positivas a los hidalguenses en la Liga MX. Hasta el momento son nueve partidos consecutivos sin conocer la victoria. Cuatro empates en la campaña regular mantiene a los Tuzos en el último puesto y esperan que la igualada 2-2 contra Necaxa sea una fuente de motivación, para disputar la fecha 10 ante los fronterizos.

Pese a tener un certamen regular en la mitad del Guard1anes 2021, Tijuana se encuentra entre los ocho primeros del campeonato, sin embargo acumulan tres encuentros sin poder sumar de a tres unidades, mientras que en cuestión de visitante no consiguen el triunfo desde la jornada 3, cuando derrotaron por la mínima al Puebla.

Aunque el técnico, Pablo Guede, contempla su plantel principal desde encuentros pasados, el resultado no le ha favorecido, por lo que harán lo necesario para que esta visita al estadio del estado de Hidalgo sea una fuente para ganar su segundo duelo fuera del Estadio Caliente, pues son los favoritos en esta confrontación.

No obstante, "El Huracán" no es de los escenarios más cómodos en los que Tijuana desea jugar en la primera división, pues los Xolos no han derrotado al Pachuca desde que ascendio a la máxima categoría para el Torneo Apertura 2011.

Además, en los últimos cinco duelos han sido superados por los Tuzos. Fue en el Apertura 2016 cuando obtuvieron un punto en la cancha del Hidalgo. Este 2021 podría ser el año en que los tijuanenses derroten a su rival en la Liga MX, pero como ocurre en el futbol, cada juego se termina hasta después de los 90 minutos, por lo que los pronósticos podrían romperse en esta jornada 10.

Liga MX: ¿Dónde y a qué hora ver el partido Pachuca vs Tijuana, jornada 10?

Día: Lunes 08 de marzo del 2021

Horario: 21:00 horas

Estadio: Hidalgo

Transmisión: Fox Sports, Claro Sports, TUDN (USA) y el minuto a minuto en El Debate