Liga MX: ¿Dónde y a qué hora ver el Cruz Azul vs Atlas, jornada 12?

Ciudad de México.- La Máquina de Cruz Azul tendrá un duelo importante contra los rojinegros del Atlas en el Estadio Azteca en esta fecha 12 del Torneo Guard1anes Clausura 2021 en la Liga MX. Los tapatíos no pierden desde la fecha 3 y ligan tres triunfos de forma consecutiva.

Por su parte los celestes se encuentran con nueve victorias en fila y son líderes del certamen con 27 puntos, no obstante, el duelo en la Capital no será sencillo para los dirigidos por Juan Reynoso, pues el inmueble mundialista no es uno de los escenarios que pese a los jalisciences.

Para este duelo, los de la Noria no contarán con la presencia del volante mexicano, Roberto "Piojo" Álvarado, ni con el arquero Sebastián Jurado, ya que se encuentran en la concentración del Preolímpico de Concacaf en Guadalajara. Por su parte la Academia se presentará con equipo completo para viajar a la Ciudad de México.

Situación que suena ventajoso para los zorros, pues en los dos últimos enfrentamientos entre ambos, dominan con dos victorias. Fue apenas en el Clausura 2020 que el Atlas derrotó a los azules en el recinto de la alcaldía de Coyoacán, concretamente por un 2-1.

Sin embargo en sus últimos cinco juegos, Cruz Azul domina con tres victorias, circulando en el Apertura 2018 su victoria vigente en el Estadio Azteca por un resultado de 2-0, por lo que este enfrentamiento no tendrá un favorito a llevarse los tres puntos, pues los expertos apuntan a un posible empate, como la opción viable a suceder en esta jornada 12.

Atlas comienza asomarse entre los líderes, en caso de ganar podría llegar a los 21 puntos, situación que los colocaría en zona de calificación directa, dependiendo de lo que hagan Rayados y Toluca. Mientras que los Cementeros irán por los tres puntos y estar, prácticamente, cerca de sellar su pase directo a la liguilla del Guard1anes 2021.

¿Dónde y a qué hora ver el Cruz Azul vs Atlas?

Día: Sábado 20 de marzo del 2021

Horario: 210:00 horas

Estadio: Azteca

Transmisión: TUDN, Canal 5 y el minuto a minuto en EL DEBATE