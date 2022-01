Liga MX: Dónde y a qué hora ver el Puebla vs América de la Jornada 1 del Clausura 2022

México.- Este viernes la Jornada 1 de la Liga MX continua con un partido que llama la atención para ver a dos de los equipos que han sido constantes en los últimos torneos, llegando a Liguillas pero que no han podido dar el paso grande, Puebla y América jugarán en el inicio del Clausura 2022 en busca de sumar sus primeros 3 puntos de cara a la clasificación. En este duelo en local será el equipo de Nicolás Lacarmón y buscarán sacar la mejor ventaja respecto a su rival que llegará con muchas bajas.

Las acciones del partido darán inicio en punto de las 21:00 pm (Centro de México) y podrá verse totalmente en vivo por la señal de TV Azteca y en las redes sociales de los equipos con lo más relevante del duelo. Este será el tercer partido de la jornada 1, teniendo en cuenta que este jueves ya se jugó el primer partido de San Luis vs Pachuca, y que este viernes previo al duelo de la Franja vs Águilas estará el FC Juárez vs Necaxa.

El partido será un choque de dos escuadras renovadas en los que puede pasar todo, Puebla previo al arranque se armó con grandes jugadores, como la llegada de Kevin Ramírez, Martín Barragán, Jordi Cortizo entre otros más, pero tambien perdió jugadores como Christian Tabó, Daniel Álvarez. Aún así con ello Nicolás Lacarmón tiene el respaldo de la directiva que está satisfecha con los últimos torneos en donde logró meterse a la Liguilla en 3 ocasiones de manera consecutiva.

Por otro lado América no llega en su mejor momento, si bien es un club renovado tambien le ha costado ya que no podrá contar con hasta 7 jugadores para este duelo. De los cuales 2 son sus refuerzos ya que el entrenador no los considera en forma para salir al campo. Aún así tiene una gran plantilla que puede competirle. La temporada pasada culminaron como lideres y esperan tener un desempeño similar en el arranque del Clausura 2022 de la Liga MX.

América y Puebla en su último partido el ganador fue el equipo de Coapa en el Azteca | Foto: Jam Media

Cómo le fue en el Apertura 2021

El conjunto de Puebla de nueva cuenta hizo un gran torneo, sumando 24 puntos logró colarse en el lugar 7 de la general, pero como el reglamento cambió, ahora deben pelear por un lugar en Liguilla pasando por el Repechaje en donde le tocó enfrentar a Chivas a quienes eliminó. Ya en la fase final, los "Lacarboys" cayeron en los Cuartos de Final el medirse al León quien se encargó de echarlos de la competencia. Ahí quedó su participación del Apertura 2021.

Por el lado de América, las cosas fueron más favorables en la fase regular, tras 17 jornadas culminaron en el primer puesto con 35 puntos, ahí es donde conoció a su rival que fueron los Pumas y contra quien no pudieron y cayeron en los Cuartos de Final, sumando su segundo fracaso del año, dejando escapar la Concachampions ante Rayados.

Posibles Alineaciones

Puebla

Antony Silva, George Corral, Israel Reyes, Juan Segovia y Maximiliano Araújo, Javier Salas, Kevin Ramírez, Diego de Buen, Jordi Cortizo, Fernando Aristeguieta y Martín Barragán.

América

Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Sebastián Cáceres, Jordan Silva y Salvador Reyes, Pedro Aquino, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Mauro Lainez, Roger Martínez y Henry Martín.