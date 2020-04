Liga MX: Dónde y a qué hora ver la Jornada 1 de la eLiga MX

CDMX.- La nueva apuesta de la Liga MX es su torneo virtual, mismo que tuvieron que crear ante la falta de actividad real en los estadios de México debido a la pandemia de coronavirus que ha detenido el futbol munidal.

Este formato tendrá a los 18 equipos de torneo habitual, se jugará de la misma forma que el real, solo que sus partidos será mucho más seguidos. Por eso este viernes arranca el torneo y aquí te decimos a que hora y que canal será el encargado de transmitir a tu equipo favorito.

Jornada 1 eLiga MX

Viernes

Necaxa vs Monterrey - 14:00 hrs - TUDN

Cruz Azul vs Atlas - 15:00 hrs - TUDN

Puebla vs América - 20:00 hrs - TV Azteca

Sábado

Tigres vs Atlético San Luis - 13:00 hrs - TUDN

Chivas vs FC Juárez - 14:00 hrs - Chivas TV, TUDN y TV Azteca

Monarcas vs Toluca - 20:00 hrs - TV Azteca

Domingo

León vs Querétaro - 14:00 hrs - TUDN y Fox Sports

Pumas vs Pachuca - 15:00 hrs - TUDN

Tijuana vs Santos - 20:00 hrs - TV Azteca y Fox Sports

Televisoras que transmiten a los equipos

América | TUDN

Atlas | TV Azteca y FOX Sports

Chivas | Chivas TV, TUDN y TV Azteca

Cruz Azul | TUDN FC Juárez | TUDN

León | TUDN y FOX Sports

Monterrey | TUDN y FOX Sports

Morelia | TV Azteca

Necaxa | TUDN

Pachuca | TUDN y FOX Sports

Puebla | TV Azteca

Pumas | TUDN

Querétaro | Imagen TV

San Luis | ESPN

Santos | TV Azteca y FOX Sports

Tigres | TUDN

Toluca | TUDN

Xolos | TV Azteca y FOX Sports

Partidos importantes del torneo

Clásico Tapatio

Atlas vs Chivas 9 de mayo, 20:00 hrs

Clásico Capitalino

Pumas vs América 10 de mayo, 15:00 hrs

Clásico Joven

América vs Cruz Azul, 13 de mayo, 15:00 hrs

Clásico Regio

Tigres vs Monterrey, 23 de mayo 15:00 hrs

Clásico Nacional

Chivas vs América, 24 de mayo 15:00 hrs