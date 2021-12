Liga MX: Dos equipos más se suman a la puja de Sebastián Córdova

México.- La concentración de la Selección Mexicana ha llegado a su fin, con ello el tema de Uriel Antuna y Sebastián Córdova vuelven a ser la tendencia pues las aficiones de ambos equipos esperan saber qué pasará con sus jugadores y todo indica que se ha complicado, por un lado Antuna ya con América no habría dado y Córdova es quien más podría sorprender ya que además de Chivas un par de equipos estarían llegando a la puja por el jugador y son de alto poder económico que podrían arrebatarle el espacio al Rebaño.

En las últimas horas se ha destapado que América tiene la intención de acomodar a varios jugadores en otros equipos, uno de ellos es el 10 americanista, ante eso se especula que ya hay dos interesados más por sus servicios. Ellos son Tigres y Toluca, dos grandes equipos de la Liga MX que tienen el dinero para hacer la inversión, mucho antes de Chivas y sin buscar un intercambio, lo que ahora se debe atender es si realmente irán por el jugador o solo es una especulación como tantas que se dan en el mercado del futbol mexicano.

Todo fue revelado por el reportero de TUDN, Gibran Araige quien en sus redes sociales destacó los nombres de ambos equipos ya que son posibles compradores del jugador de América. Especialmente en Tigres que ya lo conoce Miguel Herrera y con quien podría esperar tener más química, pero con Toluca las cosas podrían ser parecidas con Nacho Ambriz en el banquillo quien le daría una nueva oportunidad de explotar su talento en la Liga MX. Esto lo dijo en la transmisión del partido de la Selección Mexicana ante Chile de este miércoles.

Leer más: Liga MX: Niegan acceso de porra del Atlas al estadio de León para la final de ida

Por ahora Sebastián Córdova se tiene que presentar con su equipo que sigue trabajando en Coapa antes de ir unos días de vacaciones. Es ahí en donde se podrá revelar su futuro y al equipo que más le convenga a la directiva para sacar el mayor provecho posible para la búsqueda de recuperación económica. De momento todo esto es una especulación y se mantiene solo como un rumor.

Sebastián Córdova podría tener sus minutos contados en América | Foto: Jam Media

Sebastián Córdova no pudo aprovechar la posibilidad que América le dio al inicio de la temporada, luego de una gran presentación en los Juegos Olímpicos con una medalla de bronce y el nombramiento como el nuevo 10 del equipo, se esperaba que fuera determinante para el equipo durante el torneo. Quitando los partidos que no pudo estar por el torneo en Tokio, el resto fue una gran decepción ya que solo pudo jugar 13, 9 como titular en donde marcó 3 goles pero sin mucha presencia en el juego.

Gran parte del torneo fue recambio luego de que Solari ya no le viera posibilidades de pelear en el torneo le fue relegando en la banca, para ser el recambio importante pero en muchos de los juegos en los que entró mostró poco y nada. Se habló en más de una ocasión que él fue el mismo que pidió su salida del equipo pero no se ha confirmado. Por ahora no hay más información para su destino, se espera que se de a conocer más en los siguientes días.