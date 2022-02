Liga MX: ¡Duelo de titanes! Atlas visita el Puebla en busca del liderato del CL22

México.- La jornada 5 del Clausura 2022 está por arrancar este viernes con una doble cartelera en donde le platillo principal será el choque entre el Puebla y el Atlas, dos equipos que arrancaron con el pie derecho en la Liga MX y que ahora luchan por el liderato del torneo, además de que exponen su invicto, todo un gran duelo es el que se espera en el cancha del Estadio Cuauhtémoc este viernes 11 de febrero.

Este partido está marcado por el buen momento que pasa cada uno de los equipos, por un lado, Puebla con Nicolás Larcamón y una plantilla nueva en muchas posiciones mantienen el ritmo y han dado la sorpresa al ganar 3 partidos y empataron 1 para sumar 10 unidades. Los "Larcaboys" se han ganado el respeto de la Liga MX, al ser una de las plantillas más baratas del futbol mexicano pero es la que lidera el torneo, lo que le da mucho más valor para poder defender el lugar que mantiene, además de que ya son 3 torneos en donde la franja se pone en una posición en donde es candidato a grandes cosas.

Frente a ellos se encuentra nada más y nada menos que el campeón de la Liga MX Atlas, quien con el compromiso de no dejar su título como una anécdota se han encargado de dar un gran salto de calidad y ahora es tercero de la general pero con números muy similares que el equipo poblano al sumar 3 victorias y 1 empate para 10 unidades. Los comandados por Diego Cocca han entendido que el apoyo de su afición y el futbol futbol en combinación han hecho de un equipo fuerte que ahora es de los que imponen respeto en el futbol mexicano.

Quien se lleve la victoria estaría cerca de ser el nuevo líder ya que además de ellos, Cruz Azul tambien está metido en esa pelea, justo con los mismos números. Para que Puebla mantenga el liderado, deberá ganar o empatar y esperar que la máquina no gane su partido. Atlas solo ganado y esperando que Cruz Azul no sume para acceder en el cierre de la jornada 5 como los líderes del Clausura 2022 de la Liga MX.

Puebla y Atlas abrirán la jornada 5 de la Liga MX | Foto: Jam Media

Novedades de ambos clubes

Para este partido de viernes, Puebla tendrá una baja y es que durante la semana se dio a conocer un contagio de Covid-19, el nombre del futbolista no fue revelado pero ya fue puesto en aislamiento por lo que no podrá estar en el banquillo o en el campo de juego. Aún así Puebla ha dejado claro que con bajas no ha tenido un menor rendimiento ya que los números le avalan como del líder de la competencia.

Mientras que por Atlas, el defensor Alejandro Gómez ha sido baja del conjunto atlista por algunas semanas luego de que en el entrenamiento de la semana sufriera una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, lo que requirió una operación, con ello se perderá la fecha 5 de la Liga MX como otras más. En lo que respecta a los casos de Covid-19 no han dado a conocer los resultados de las pruebas, aunque se espera que no tengan problemas para tener plantilla completa.

Las acciones del partido serán este viernes 11 de febrero en punto de las 21:00 pm (centro de México) y podrá verse totalmente en vivo por la señal de TV Azteca, así como en las redes sociales de los clubes con lo más destacado del partido.