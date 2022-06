Liga MX: Duván Vergara deja pendiente su continuidad con Rayados de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Rayados de Monterrey quedó eliminado en reclasificación por Atlético de San Luis. La ofensiva de Víctor Manuel Vucetich se vio afectada, pues la escuadra de El Barrial perdió en este Clausura 2022 de Liga MX a dos pilares, Rogelio Funes Mori y Duván Vergara.

El colombiano no jugó en lo absoluto luego de sufrir una aparatosa lesión; se rompió los ligamentos y menisco, el diagnóstico de los paramédicos que reveló Monterrey en redes sociales decía una recuperación por seis meses, Vergara acumula cuatro meses sin ver actividad.

Aún así el jugador ha estado presente en los entrenamientos del equipo, sin embargo no tiene la noción de si se mantendrá en el club, en caso mantenerse para el Apertura 2022 podría regresar a la mitad del certamen si consigue una favorable evolución en este tiempo de rehabilitación.

"No sé, ahora, me siento un poco mejor pero habrá que esperar los tiempos de Dios para saber si estoy o no estoy bien, esperemos que las cosas se den a nuestro favor", comentó el futbolista tras atender a los medios de comunicación, agregó que no ha sostenido una charla con la directiva de Rayados sobre el tema de su continuidad.

"No sé si me vayan a registrar para el siguiente torneo, no he hablado con ellos, todavía falta lo importante ahora es recuperarme, estar bien al cien po ciento, de nada sirve no estar bien y no aportar nada, quiero jugar pero ya veremos que toma la directiva".

Duván Vergara estuvo activo en el Clausura 2022 de Liga MX en los tres primeros partidos de Rayados de Monterrey. Sumó 162 minutos en cancha y tuvo la oportunidad de colaborar con un gol en la goleada 0-4 frente a Rayos de Necaxa en Aguascalientes.