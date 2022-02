Liga MX: ¡Echa leña al fuego! Puebla lanza mensaje provocativo a Monterrey

Puebla.- Club Puebla se sigue divirtiendo con los Rayados de Monterrey en las redes sociales. Debido a su mal momento en el terminado Mundial de Clubes, torneo en el cual finalizaron en 5to lugar, el líder del Clausura 2022 de la Liga MX le sigue rememorando aquel 'fracaso' previo al cotejo de la fecha 6 en el Estadio Cuauhtémoc.

A través de su medio social utilizó una imagen diseñada para promocionar el partido que abrirá las hostilidades de la próxima jornada del torneo doméstico. Del mismo modo incluyó en el texto de su publicación un mensaje directo para los regiomontanos que nos les agradó en lo absoluto y, a la vez, calienta un poco más el principiar del cotejo.

"Ya no les diré nada porque andan muy sensibles y no quiero que me quemen más butacas. ¡El líder general recibe al La Pastora FC en el Estadio Cuauhtémoc!", señaló la página oficial del Puebla, propio a recibir diferentes comentarios del público albiazul recordando diversas historias por las que ha vivido la franja en su historia como equipo de Primera.

Desde hace dos semanas que Monterrey no juega en la Liga MX por cumplir con su participación como campeón de la Concacaf, sin embargo su actuación fue señalada como unas 'vacaciones' en Emiratos Árabes Unidos por quedar satisfecho con un penúltimo lugar.

Tal dificultad la toma en tono de burla el equipo franjiazul que está engrandecido desde que Nicolás Larcamón llegó al club en el Guard1anes Clausura 2021. El uruguayo le vino a cambiar la mirada al club blanquiazul desde ser infaltable a la fiesta grande como posicionar al grupo en la cima del torneo regular C2022.

Desde que comenzó el semestre los camoteros son uno de los dos equipos que todavía no conocen la derrota, aparte del campeón Atlas. Ya destrozó a uno de los clubes de la Sultana del Norte, Tigres de la UANL, ahora piensa en repetir la dosis a su similar de Monterrey en el Cuauhtémoc.

El juego correspondiente a la fecha 6 del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX empezará el siguiente viernes 18 de febrero en punto de las 19:00 horas (tiempo de México), 18:00 horas (tiempo de Culiacán). Puebla registra once puntos en la clasificación, Rayados 5 en la undécima posición y dos partidos sin resolver.

