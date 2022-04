Liga MX: Eduardo Aguirre asegura que Santos trabajo bien durante la Fecha FIFA para el cierre de torneo

Santos Laguna recibe a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Territorio Santos Modelo en duelo de la jornada 12 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX y el delantero de los Guerreros, Eduardo Aguirre hablo sobre el encuentro asegurando que trabajaron muy bien durante la Fecha FIFA para el encuentro de este domingo.

Uno de los objetivos del delantero Eduardo Aguirre de cara al compromiso frente a Pachuca, será sin duda el comenzar una racha goleadora que sea importante para los Guerreros en la Liga MX. El delantero regresó a la senda del gol en el duelo de la jornada anterior contra Puebla, por lo que ahora se prepara al máximo para seguir por este camino, y estas fueron algunas de sus impresiones sobre su reencuentro con el gol.

“Es algo que representa el trabajo que he venido haciendo. La verdad que sí se mentía un poco frustrado por lo mismo de que no entraba el gol, entonces agradecido con Dios y con mi familia por el apoyo de siempre. Ahora, seguir por este camino y trabajar para que los goles lleguen en racimo”.

Leer más: Liga MX Femenil: Jaqueline Rodríguez admitió que los objetivos de Chivas son más altos en el CL2022

“Me he sentido muy bien acompañando a Harold Preciado, entonces me siento más cómodo como un doble 9, siento que me acomodo más y que si yo salgo a buscar el balón, Harold va a estar y viceversa”, agrego el delantero mexicano.

Santos Laguna tuvo una semana muy activa en sus instalaciones en la semana del parón de la Liga MX debido a la Fecha FIFA, y no tuvo encuentros de preparación como si lo hicieron otros equipos, y Aguirre hablo sobre lo importante que es el encuentro de este domingo para el club santista. “El equipo trabajó muy bien a lo largo de este receso por la Fecha FIFA. Independientemente de si enfrentamos a Guillermo Almada, nosotros estamos en el lugar 13 de la tabla, así que lo que ocupamos es ganarle al rival que tengamos enfrente y es lo que esperemos que pase este próximo domingo”.

Leer más: Liga MX Femenil: Yamile Franco de Rayadas espera un partido espectacular ante Pachuca

Por ultimo, el “Mudo” Aguirre, también hablo un poco sobre la Selección Mexicana, teniendo en cuenta que es año mundialista, el jugador de Santos aseguro tener el nivel para ser convocado pero eso dependerá de sus actuaciones en la Liga MX. “Me siento con todas las capacidades para estar en la lista de la Copa del Mundo. Lo que tengo que hacer es tener buenas actuaciones con Santos, ya sea anotando, asistiendo o participando en buenos resultados. Sé que si lo hago bien aquí, pronto se dará el llamado, y así demostrar mis capacidades”.