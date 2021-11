Liga MX: Eduardo Aguirre y Santiago Giménez los deseos de Chivas como sus refuerzos

Jalisco.- La eliminación de Chivas de la Liga MX dejó al equipo con el tiempo suficiente para comenzar a buscar algunos refuerzos que puedan ser de utilidad para la siguiente temporada y el que más se necesita es un delantero que vuelva a ser el protagonista y la figura, algo que no tiene Chivas desde hace mucho. Los nombres son cortos en la lista pues luego de ver las equivocaciones que han tenido al elegir jugadores ya loe eligen con mayor cuidado y en esa búsqueda parece que han encontrado a los indicados.

De acuerdo con los reportes preliminares de TV Azteca el número 1 en la lista es Eduardo Aguirre el "Mudo" actual jugador de Santos ha sido el deseo de la directiva desde hace un par de temporadas, pero no habían podido ir por el con la convicción necesaria y además del tema del dinero, en donde ya se sabe que al ser mexicano será mucho más caso cuando se trate de Chivas. El delantero ha demostrado que tiene la calidad lo que ha llevado a ser una de las figuras de Santos.

A sus 23 años sería una apuesta a largo plazo para encontrar en el jugador al hombre ideal en la delantera. Por ahora es la opción número 1 y se podría tener algún acercamiento de Chivas con el equipo de Santos una vez que este culmine el torneo en la Liga MX recordando que está en la Liguilla. Eduardo Aguirre aún tiene contrato por lo próximos años lo que hará que la contratación sea algo complicada por los altos costos pero en busca de una reestructuración el Rebaño podría hacer un esfuerzo.

Eduardo Aguirre se perfila como el candidato número 1 para ser buscado por Chivas

La segunda opción según del periodista David Medrano es Santiago Giménez, el jugador del Cruz Azul quien de un tiempo a la fecha se ha convertido en el jugador importante en el ataque de la máquina, aunque no tiene el gol de que se esperaba pues sus ordenes dentro del campo es ser más un apoyador para los más habilidosos para buscar un ataque en velocidad. Aunque tiene un gran juego aéreo como en la portería visitante como en la suya. Giménez tiene contrato vigente con Cruz Azul y aunque sea una opción viable aún se tiene que pensar que el futbolista es fiel a la máquina y no será sencillo hacerlo salir.

Y la tercera opción que esta no es de la Liga MX pero que tambien está entre las opciones es el retorno de José Juan Macías quien con ya unos meses en Europa las cosas no han sido para nada como él esperaba, no ha jugado desde hace mucho tiempo. Por eso y más se planea que pueda regresar al equipo para el Clausura 2022 y ser parte del nuevo grupo que se espera reunir luego de que se anunciaron algunas bajas y posibles salidas en los siguientes días.

Aún la directiva de Chivas no contactan a Cruz Azul para preguntar por Santiago Giménez

El principal problema para Chivas en este mercado de fichajes será el tiempo, recordando que el torneo inicia en enero y para cuando los clubes terminen su participación solo quedarán unas semanas para que arranque, por lo que para buscar algún jugador top y que sea mexicano será complicado, además del tema del dinero pues ya ningún equipo querrá cambiar futbolistas con el Rebaño y mucho menos que los abonen como ya lo hizo con Necaxa ya que aún no culminan con las deudas.

Por ahora Chivas está de vacaciones, al menos los jugadores, la directiva se mantiene trabajando en busca de solucionar los problemas y esperan tener al menos los de los refuerzos listos para las siguientes semanas que es cuando volverán a las acciones para comenzar el camino al Clausura 2022 de la Liga MX.