Liga MX: Eduardo Fentanes actualizó la situación en la que están los lesionados de Santos

Tras vencer a Atlas y a Cruz Azul en el Apertura 2022, Santos buscará una tercera victoria al hilo este domingo en su visita a Tigres. Sin embargo, el equipo lagunero no contará con plantel completo y tendrá un par de ausencias para el compromiso contra los auriazules.

En conferencia de prensa el técnico Eduardo Fentantes, confirmó que Mateus Doria todavía no estará disponible para el partido de este fin de semana. El defensa ya se perdió los juegos ante Atlas y Cruz Azul, y el estratega compartió que el jugador y el cuerpo médico están haciendo todo los posible para agilizar su recuperación.

En cuanto a Ayrton Preciado, Fentanes señaló que el jugador sigue en su proceso, pero que el panorama es alentador para que se recupere pronto. "Está con trabajo en la siguiente fase, ha trabajado ya en cancha, sigue con sus tiempos, dentro de los parámetros proyectados".

Además de estos dos jugadores, Santos no tiene ningún otro lesionado y Fentanes contará con plantel completo para el partido ante Tigres. Carlos Acevedo, que participó en el All Star Game, ya volvió con el club y se encuentra bien, por lo que no habrá problema para que tenga minutos contra los felinos.

En cuanto al partido, el estratega lagunero compartió su confianza en finalizar con la racha sin victorias en el Estadio Universitario, donde ganaron por última vez en el 2015. "Será la primera vez que me toque ir allá con Santos. Sabemos que es uno de los estadios que normalmente está lleno, su afición se hace presente y eso da un contexto distinto".

"Sería bueno que en todas las canchas del futbol mexicano fuera así, con esa asistencia, obvio apoyan al local, pero al visitante también lo motiva saber que estará lleno; después, somos once contra once, cada quien en su momento como equipo y a nosotros nos vendría muy bien sumar de a tres", finalizó Eduardo Fentanes.