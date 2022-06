Liga MX: Eduardo Pérez se dice alegre de su llegada a Santos Laguna para el Apertura 2022

En una nueva etapa en la Liga MX, tras haber militado con los conjuntos de Puebla y FC Juárez dentro de su carrera, el atacante Eduardo Pérez es consciente de la gran oportunidad que se le presenta hoy con los Guerreros, compartiendo su alegría y la mentalidad de trascender en Santos Laguna de cara al torneo Apertura 2022.

“En el tema deportivo, este es mi mejor momento en cuanto a la forma física, pero sobre todo en lo mental, también en lo emocional. Llegar a Santos Laguna me llena de alegría y satisfacción, sabiendo que todo el trabajo que realicé en la Liga de Expansión me dio esta oportunidad, pero sé que tengo que competir, ganarme un lugar y ayudar a que se cumplan los objetivos que tenemos”.

El delantero originario de Culiacán, Sinaloa, habló sobre los objetivos con los Guerreros para el Apertura 2022 de la Liga MX, “Seguir con la constancia en los temas que me caracterizan como jugador y persona. El ser una persona disciplinada, que no se rinde, levantar la cara y pelear por el balón; generar a la ofensiva y dar resultados, ya sea con goles o asistencias, presionando alto, porque como delanteros somos la primera línea de defensa. Busco adaptarme rápido al estilo de juego que busca implementar el Cuerpo Técnico. Vengo a generar competencia interna y compañerismo”.

Eduardo Pérez en un entrenamiento con Santos Laguna/@ClubSantos

Eduardo Pérez dio unas palabras sobre la oportunidad de regresar a la Liga MX, “A Eduardo Fentanes lo conozco de años atrás. Sé que esta oportunidad también se le presenta al Cuerpo Técnico, y buscará aprovecharla, entonces lo que me pide es venir con esa hambre que siempre me ha caracterizado. El Profesor me pide que no pierda esa constancia en el trabajo diario, en cada entrenamiento, el presionar en el sentido de la competencia interna, el creerme que las oportunidades se presentarán”, aseguró el delantero de Culiacán.

“El rol que vengo a desempeñar es el de jugador de futbol, como todos. A eso me dedico, soy jugador profesional, y ya estando aquí jugará el que en mejores condiciones esté, porque eso es lo importante en cualquier equipo exitoso. Antes que buenos jugadores, encontré buenas personas, todos nos recibieron con los brazos abiertos, y se siente esa hambre de revancha”, dijo Pérez sobre la competencia en el grupo que se encontró al llegar a Santos.