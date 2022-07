Liga MX: Eduardo Salvio asegura que llega a Pumas para ser campeón

México.- Este sábado Eduardo Salvio llegó a la Ciudad de México acaparando los medios de comunicación al dar sus primeras palabras como jugador de Pumas, destacando su verdadera razón por la que llega a la Liga MX que es nada más y nada menos que ser campeón con el equipo de Universidad. Desde su llegada dejó claro que su intención es hacerse de un lugar en el equipo y tratar de darle lo mejor de su parte para buscar los campeonatos en México.

"Vengo a aportar experiencia, el técnico ya me conoce y trataré de hacer lo mejor para el equipo Vengo a dar títulos, a ganar partidos importantes y a hacer goles", comentó el nuevo delantero de Pumas. Salvio quien llegó a la Liga MX, asegura que fue gracias al convencimiento de Andrés Lillini que fue que decidió venir a México, "Hace días hablé con él (Lillini) y me habló del proyecto, del club y el equipo, todo eso me ayudó para tomar una decisión", agregó.

"Toto" Salvio como se le conoce, llega de Boca Juniors, un equipo que está más que acostumbrado de estar peleando por los títulos en Argentina, por ello su exigencia está en dar su máximo esfuerzo para hacer las cosas bien. Salvio destacó que la Liga MX es muy competitiva y eso le alienta para buscar ya su debut en el Apertura 2022.

Para este domingo Pumas tendrá su debut en la Liga MX recibiendo a Xolos de Tijuana, Salvio quien apenas llegó este fin de semana está totalmente descartado para el partido, además de que no ha sido dado de alta con el equipo universitario. Lo que si podrá hacer es apoyar a sus nuevos compañeros desde las gradas del Olímpico Universitario. Se espera que para la Jornada 2 ya tenga su registro pero ante la falta de entrenamiento con el equipo se podría pensar que sería hasta la fecha 3 cuando pueda ver sus primeros minutos.

Pumas para este Apertura 2022 se ha armado un equipo competitivo en el frente, Diogo de Oliveira, Juan Dinenno, Gustavo del Petre y Emanuel Montejano se unen a Salvio como los atacantes de este torneo, una ofensiva que si promete que darán mucha más pelea en el torneo que están por iniciar. El duelo de este domingo arrancará en punto de las 12:00 pm en donde podrán ponerse a prueba para ver que tan finos llegan.