Liga MX: Efraín Velarde asegura que le ha costado recuperar su nivel en Pumas después del Covid

Mucho se ha comentado que tras salir del Coronavirus lo que conlleva después son unas severas secuelas en algunas personas, esto es lo que le esta pasando al defensa de los Pumas de la UNAM, Efraín Velarde, quien asegura que no ha podido recuperar su nivel al cien por ciento tras la enfermedad.

“Creo que todos hemos pasado por esta etapa y a muchos nos quedan secuelas que de alguna otra manera tu rendimiento no es el mismo. En lo personal me pasó que cuesta ser el mismo, en la recuperación. A cada uno le pega diferente y tiene secuelas diferentes”, contó el “Chispa”.

Velarde afirma que ahí un común denominador donde el jugador profesional se ve afectado después de salir de la enfermedad y eso es lo que cuesta levantarse un poco más rápido.

“Creo hay un común denominador en los jugadores donde el rendimiento se ve afectado. Esperemos sea por un periodo determinado y no por mucho tiempo, pero he escuchado comentarios de compañeros, no solo de Pumas, que dicen que no vuelven a ser los mismos. Esperamos que el tema de estudios médicos avance para que esto no empeore”, aseveró.

El defensa de Los Pumas de la UNAM le hace un llamado a todos sus compañeros de profesión que estén muy al tanto a dichas secuelas para evitar problemas mayores en su rendimiento en la cancha.

“Cuando regresas de la enfermedad, el cuerpo está muy dañado y vas de forma progresiva hasta alcanzar el ritmo de tus compañeros. Si no hay secuelas importantes, te metes de lleno. Hay que estar al pendiente porque luego no nos damos cuenta lo que pasó en el cuerpo, pero es progresivo”, explicó.