Liga MX: El Al-Nassr sería el nuevo equipo de Jonathan Rodríguez en Arabia Saudita

México.- Desde hace días se viene manejando que Jonathan Rodríguez ya no estaría más en Cruz Azul y que su nuevo destino estaba muy lejos de la Liga MX, más específicamente en Arabia Saudita, pero fue hasta este martes cuando se reveló el nombre del equipo que podría pagar millones por "Cabecita", se trata del Al-Nassr quien no tiene problemas por el dinero y estaría ofreciendo hasta 6.5 millones de dólares por él.

De acuerdo con Armando Melgar de Récord, el jugador ya no tiene ninguna intención en quedarse en la Liga MX y menos con Cruz Azul luego de que no encontró una respuesta favorable en la renovación de su contrato, Ante ello decidió que ya no seguirá más. Así es que solo están esperando a que el equipo de Arabia oferte por el jugador de manera oficial para hacerlo valido y darle salida al último campeón goleador del equipo.

Cabecita tiene al día de hoy un año de contrato, este vence en diciembre de 2022, pero no logró que se le diera un aumento en su renovación lo que hizo que ya no estuviera para nada a gusto con el equipo. Misma situación que hizo que muchos otros jugadores se marcharan pues nada les parecía en tema de contratos ya que muchos de ellos se fueron en libertad por no llegar a un acuerdo.

Ya ahora solo sería cuestión de tiempo para que Cruz Azul reciba la oferta oficial pues medios mexicanos asegura que la máquina ya dio por hecho la salida del delantero y aprovechando que aún tiene contrato vigente podrán sacarle algo de provecho para poder conseguir a un nuevo delantero a solo 8 días de que arranque la Liga MX. Con la salida de Jonathan Rodríguez se estaría acabando la una historia de un equipo importante de Cruz Azul, pues muchos de los elementos campeones ya o están en el equipo para la siguiente campaña.

Jonathan jugó 109 partidos con Cruz Azul y marcó 50 goles | Foto: Jam Media

Quién es el Al-Nassr

El equipo de Al-Nassr es un conjunto fundado en 1955 con 66 años de participar en la Primera División de Arabia Saudita, se ubica en la ciudad de Raid y su presidente es el Prince Faisal Bin Turki. En sus palmarés es un club bastante ganador con 23 títulos nacionales, con Liga Profesional Saudi, Copa del Ray de Arabia Saudita, Copa del Príncipe de la Corona Saudí, Copa Federación Saudí y Supercopa de Arabia Saudita. Tambien tiene 4 títulos internacionales con la Recopa de la AFC y la Supercopa de la AFC, tambien tiene un par más en la Copa Clubes Campeones del Golfo pero estos títulos no son oficiales.

De una plantilla de 33 jugadores que su mayoría son de Arabia Saudita tienen a varios elementos conocidos como el defensor argentino Ramiro Funes Mori. Su compatriota Gonzalo Martínez, tambien tienen jugadores de Marruecos y Brasileños u uno más de Camerún, lo que hace un club bastante competitivo, no por nada es uno de los grandes del futbol de Arabia Saudita.