Liga MX: El Atlas felicitó a Camilo Vargas por ser elegido en el once ideal de la jornada 15

Este viernes la Liga MX dio a conocer a los jugadores elegidos en el once ideal de la jornada 15 del torneo Grita México Clausura 2022, donde fue elegido el portero del Atlas de Guadalajara, Camilo Vargas, elección que el club no dejo pasar desapercibida y felicitó al colombiano.

Camilo Vargas fue clave en el empate que el Atlas obtuvo el pasado miércoles ante los Rayados de Monterrey, los Zorros se metieron al Estadio BBVA y empataron 0-0, gracias a una gran actuación del portero colombiano, quien además de otras atajadas paro un penal en la fecha 15 de la Liga MX.

“¿Quién creen que fue el mejor portero de la fecha 15?”, escribió el club Rojinegro en redes sociales felicitando a Vargas por su aparición en el once ideal de la jornada 15, en la cual no es la primera ocasión que es elegido el mejor guardameta de la fecha, pues ya había entrado en el once ideal de la jornada 3.

Camilo Vargas fue el único jugador de Atlas en el once ideal/@AtlasFC

Después de colgar el cero frente a Rayados, el Superhéroe Colombiano, Camilo Vargas, llegó a cinco partidos dejando su portería invicta durante el torneo Clausura 2022 de la Liga MX, sumando un total de 35 desde su llegada al cuadro Rojinegro.

Te recomendamos leer

Tanto el guardameta de la Furia, Camilo Vargas, como el defensor argentino, Martín Nervo, son los únicos dos jugadores de Atlas que han disputado todos los minutos de juego este torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX con 1350 minutos en total.